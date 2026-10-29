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Wiener Christkindlmärkte sorgen mit 800 Ständen für Weihnachtszauber

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Belebter Weihnachtsmarkt mit festlicher Beleuchtung vor dem Wiener Rathaus am Abend.
© Getty Images
Die Bundeshauptstadt startet Anfang November mit 15 Weihnachtsmärkten in die Wintersaison.
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Lichter, Kunsthandwerk und Punschwolken: In Wien verbreiten alljährlich zahlreiche Weihnachtsmärkte Adventstimmung. Heuer wurden 15 dieser beliebten Attraktionen bewilligt, wie das Marktamt am Donnerstag mitteilte. Die ersten Weihnachtsdörfer öffnen bereits Anfang November. Spätestens am 20. November sind alle in Betrieb.

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Mit dabei sind wieder die Klassiker, also etwa die Märkte am Rathausplatz, in Schönbrunn, auf der Freyung, am Stephansplatz, vor der Karlskirche oder am Spittelberg. Ein Comeback feiert das vorweihnachtliche Dorf am Maria-Theresien-Platz, das zuletzt pausiert hat. Insgesamt werden heuer auf den Wiener Weihnachtsmärkten 814 Stände aufgebaut. 200 davon bieten Essen und Trinken feil.

"Wiener Weihnachtsmärkte sind ein wichtiger Bestandteil der Adventzeit. Sie bringen Menschen zusammen, bieten Raum für Begegnungen und machen die Vorfreude auf Weihnachten in der ganzen Stadt spürbar", zeigte sich die zuständige Stadträtin Bettina Emmerling (NEOS) überzeugt. (APA)

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