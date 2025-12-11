Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia
Sport24 Olympia Live Kalender Ergebnisse Medaillenspiegel Team Österreich Backstage 3X3 Basketball Badminton Basketball Beachvolleyball Bogenschiessen Boxen Breaking Fechten Fussball Gewichtheben Golf Handball Hockey Judo Kanusport Leichtathletik Moderner Fünfkampf Radsport Reitsport Ringen Rudern Rugby Schiessen Schwimmsport Segeln Skateboard Sportklettern Surfen Taekwondo Tennis Tischtennis Triathlon Turnsport Volleyball
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Olympia
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
Snoop Dogg Shiffrin Vonn
© Getty

Gold-Mission

Olympia-Hammer: Snoop Dogg wird Trainer von Vonn & Shiffrin

11.12.25, 20:53
Teilen

Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin & Co. bekommen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo eine überraschende Verstärkung.

Am 6. Februar werden in Mailand die Olympischen Winterspiele feierlich eröffnet. Im Medaillenspiegel wollen die USA wieder ein Wörtchen mitsprechen, nachdem man zuletzt 2010 in Vancouver in den Top 3 war. Dafür lässt die Delegation der Amerikaner nichts unversucht.

Denn wie das Portal TMZ berichtet, hat man niemand Geringeren als Rap-Ikone Snoop Dogg überzeugt, als zusätzlicher Trainer nach Italien mitzureisen. Er soll Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin & Co. einen zusätzlichen Motivations-Boost für die Gold-Jagd verpassen.

Snoop Dogg
© Getty

Bereits bei den Sommerspielen in Paris 2024 begeisterte der 54-jährige Musiker als Promi-Maskottchen mit Besuchen bei unzähligen Bewerben in Frankreichs Hauptstadt.

Snoop Doggs Italien-Reise schon lange geplant

Schon länger war bekannt, dass Snoop Dogg, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr. heißt, als Kommentator für NBC nach Mailand kommen wird. Nun hat er einen neuen Job erhalten, den wohl überraschendsten seiner schillernden Karriere.

Snoop Dogg
© Getty

Denn das Olympische & Paralympische Komitee der USA hat ihn nun offiziell zu "Coach Snoop" gemacht. Er wird die Athleten als erster Ehren-Trainer der Geschichte begleiten und seinen Charme als Motivator in Mailand versprühen.

"Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich dem Team Behind the Team des United States Olympic & Paralympic Committee beigetreten bin und Team USA in allen Momenten auf und neben dem Spielfeld unterstütze", lässt der Musiker zu seinem neuesten Projekt wissen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden