Olympia-Hammer: Snoop Dogg wird Trainer von Vonn & Shiffrin

Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin & Co. bekommen bei den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo eine überraschende Verstärkung.

Am 6. Februar werden in Mailand die Olympischen Winterspiele feierlich eröffnet. Im Medaillenspiegel wollen die USA wieder ein Wörtchen mitsprechen, nachdem man zuletzt 2010 in Vancouver in den Top 3 war. Dafür lässt die Delegation der Amerikaner nichts unversucht.

Denn wie das Portal TMZ berichtet, hat man niemand Geringeren als Rap-Ikone Snoop Dogg überzeugt, als zusätzlicher Trainer nach Italien mitzureisen. Er soll Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin & Co. einen zusätzlichen Motivations-Boost für die Gold-Jagd verpassen.

© Getty

Bereits bei den Sommerspielen in Paris 2024 begeisterte der 54-jährige Musiker als Promi-Maskottchen mit Besuchen bei unzähligen Bewerben in Frankreichs Hauptstadt.

Snoop Doggs Italien-Reise schon lange geplant

Schon länger war bekannt, dass Snoop Dogg, der mit bürgerlichem Namen Calvin Cordozar Broadus Jr. heißt, als Kommentator für NBC nach Mailand kommen wird. Nun hat er einen neuen Job erhalten, den wohl überraschendsten seiner schillernden Karriere.

© Getty

Denn das Olympische & Paralympische Komitee der USA hat ihn nun offiziell zu "Coach Snoop" gemacht. Er wird die Athleten als erster Ehren-Trainer der Geschichte begleiten und seinen Charme als Motivator in Mailand versprühen.

"Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass ich dem Team Behind the Team des United States Olympic & Paralympic Committee beigetreten bin und Team USA in allen Momenten auf und neben dem Spielfeld unterstütze", lässt der Musiker zu seinem neuesten Projekt wissen.