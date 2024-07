Rap-Legende Snoop Dogg wird Fackelträger bei Olympia

Die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele 2024 in Paris sind in vollem Gange.

Neben sportlichen Höchstleistungen stehen auch kulturelle Highlights im Fokus. Eine besondere Ehre wird dem bekannten US-Rapper Snoop Dogg zuteil.

Snoop Dogg trägt die olympische Fackel

Der berühmte US-Rapper Snoop Dogg wird eine besondere Rolle bei den diesjährigen Olympischen Spielen in Paris übernehmen. Er wird einer der Träger der olympischen Fackel sein, die vor der feierlichen Eröffnungszeremonie durch verschiedene Orte getragen wird. Am Freitag wird Snoop Dogg die Fackel durch die Straßen von Saint-Denis tragen. Diese Information wurde vom Bürgermeister Mathieu Hanotin bestätigt. In Saint-Denis befinden sich sowohl das Olympiastadion als auch ein modernes Wassersportzentrum.

Prominente Unterstützung

Neben Snoop Dogg werden auch andere bekannte Persönlichkeiten die Fackel in Saint-Denis tragen. Dazu zählen die französische Schauspielerin Laetitia Casta, der bekannte französische Rapper MC Solaar und der ehemalige Stabhochspringer Sergej Bubka.

Der Weg der olympischen Flamme

Die olympische Flamme wird insgesamt zwei Monate lang durch Frankreich getragen. Am Freitagmorgen wird sie durch das Athletendorf zwischen Saint-Denis und dem benachbarten Saint-Ouen (Frankreich) geführt, bevor sie schließlich zum Olympiastadion und dem Wassersportzentrum gebracht wird. Zu den Fackelträgern an diesem Tag gehört auch der 52-jährige Snoop Dogg.

Snoop Dogg bei den Olympischen Spielen

Snoop Dogg, der im Großraum Los Angeles (USA) geboren wurde, wo im Jahr 2028 die Olympischen Spiele stattfinden werden, wird auch als Kommentator für den US-amerikanischen Sender NBC bei den Spielen in Paris tätig sein. Dies ist jedoch nicht seine einzige Verbindung zu den Spielen in diesem Jahr.

Snoop Dogg als Familienmensch

Abseits der Bühne und der Olympischen Spiele ist Snoop Dogg ein leidenschaftlicher Großvater. In einem Interview mit dem Internetportal "Access Hollywood" betonte er: "Kinder zu haben, war das beste Erlebnis, das ich je hatte, aber Enkelkinder zu haben, ist noch besser." Seine Enkel nennen ihn liebevoll "Papa Snoop". Snoop Dogg hat drei Söhne und eine Tochter sowie nach eigenen Angaben zwölf Enkelkinder.