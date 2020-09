DAS sind die 100 wichtigsten Prominenten Österreichs

23 Society-Reporter haben die wichtigsten Prominenten des Landes gewählt.

Im neuen "Extradienst" ist sie zu finden - die Liste der österreichischen Top-Promis. "Sie ist unanfechtbar, weil repräsentativ, aussagekräftig und von allen Kapazundern der Society-Journaille gemeinschaftlich verfasst. Weshalb auch viele „Berühmtheiten“ ordentlich Federn vor Erscheinen dieser Titelgeschichte hatten", das sagt Christian W. Mucha. Dennoch wird diese Liste für viele Diskussionen sorgen...

23 Society-Reporter haben die wichtigsten Prominenten des Landes gewählt. In der Jury saßen unter anderem: Daniela Bardel und René Wastler von ÖSTERREICH.

Das ist die TOP 10

1. David Alaba

2. Anna Netrebko

3. Marcel Hirscher

4. Arnold Schwarzenegger

5. Dominik Thiem

6. Conchita

7. Didi Mateschitz

8. Thomas Muster ex aequo Helga Rabl-Stadler

10. Marko Arnautovic ex aequo René Benko

Die weiteren Plätze

12. Gerhard Berger

13. Christoph Waltz

14. Brigitte Bierlein

15. Andreas Gabalier

16. Dagmar Koller ex aequo Ekaterina Mucha ex aequo Nadja Swarovski

19. André Heller

20. Franz Klammer

21. Klaus Maria Brandauer ex aequo Hansi Hinterseer

23. Victoria Swarovski

24. Wolfgang Puck

25. Christian W. Mucha

26. Stefan Ruzowitzky

27. Adela Neuhauser

28. Nicolas Ofczarek ex aequo Nina Proll

30. Armin Assinger ex aequo Gerry Friedle ex aequo Karl Habsburg ex aequo Heidi Horten

34. Richard Lugner

35. Elisabeth Gürtler ex aequo Hermann Maier

37. Thomas Brezina

38. Fiona Swarovski

39. Toni Polster

40. Gottfried Helnwein

41. Marina Swarovski Giori Lhota

42. Klaus Eberhartinger

43. Rainhard Fendrich

44. Silvia Schneider

45. Otto Schenk

46. Gregor Bloeb

46. Ferdinand Habsburg

48. Kathrin Glock ex aequo Waltraud Haas ex aequo Nadine Leopold

51. Robert Kratky

52. Mirjam Weichselbraun

53. Barbara Meier

54. Harald Krassnitzer

55. Hans Mahr ex aequo Michael Niavarani

57. Nadja Bernhard

58. Johanna Meier ex aequo Alexander Wrabetz

60. Herbert Prohaska

61. Robert Palfrader ex aequo Christina Stürmer

63. Tobias Moretti

64. Christiane Hörbiger

65. Bogdan Roscic

66. Lena Hoschek ex aequo Arabella Kiesbauer

68. Thomas Morgenstern ex aequo Julian Rachlin

70. Karina Sarkissova ex aequo Desiree Treichl-Stürgkh

72. Yuri Revich

73. Peter Kraus

74. Marina Hoermanseder

75. Hans Krankl ex aequo Eva Dichand

77. Andreas Herzog

78. Hubert Neuper ex aequo Marco Wanda.

80. Anton Faber

81. Pater Handke ex aequo Vera Russwurm

83. Christoph Dichand ex aequo Peter Stöger

85. Wolfgang Ambros

86. Harald Serafin