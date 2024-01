Snoop Dogg wird zum Olympia-Reporter

Rap-Star Snoop Dogg ist der erste große Olympia-Hit. Zwischen 26. Juli und 11. August wird er für eine Primetime-Show auf NBC von den Olympischen Spielen in Paris berichten.

2021 berichtet er für den US-Sender Peacock von den Olympischen Spielen in Tokyo. Sorgte mit witzigen Kommentaren zu den Höhepunkten des Dressurwettbewerbs für eine Millionen-Quote. Jetzt hat Snoop Dogg einen neuen TV-Vertrag an Land gezogen. Zwischen 26. Juli und 11. August wird der Rapper an der Seite von Moderator Mike Tirico für eine Primetime-Show auf NBC von den Spielen in Paris berichten.

„Ich bin damit aufgewachsen, die Olympischen Spiele zu sehen und bin begeistert, dass die unglaublichen Athleten in Paris ihr Bestes geben. Es ist eine Feier des Könnens, der Hingabe und des Strebens nach Größe", sagte Snoop Dogg in einer Erklärung. Und weiter: "Wir werden einige fantastische Wettkämpfe haben, und natürlich werde ich den Snoop-Style in die Veranstaltung einbringen. Das werden die epischsten Olympischen Spiele aller Zeiten, also bleibt dran und haltet die Augen offen. Lasst uns diese Spiele unvergesslich machen, den Wettbewerb anheizen und die Besten zu Gold machen."