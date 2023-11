Snoop Dogg foppt 83 Millionen Follower

Der Aufschrei der Fans war groß, als US-Rapper Snoop Dogg am 16. November auf Instagram postete, dass er in Zukunft "rauchfrei" leben will. Jetzt kommt die Wahrheit hinter dem Posting ans Licht.

Wo Feuer ist, ist Rauch. Wo Rauch ist, ist Rap-Legende Snoop Dogg nicht weit. Oder etwa doch? In einer überraschenden Ankündigung hat Snoop am 16. November seinen 83 Millionen Followern auf Instagram mitgeteilt, dass er nach tiefgehenden Überlegungen sein größtes Laster aufgeben und in Zukunft rauchfrei leben möchte.

Jetzt postete der Rapper die Auflösung zu seinem "rauchfrei"-Posting. Seine Ansage war nichts anderes als ein Marketing-Gag für den US-Brand "Solo Stove". Die Firma stellt nämlich rauchfreie Feuerstellen her. Als offizieller „Smokesman" unterstützt Snoop Dogg ab sofort die Mission der Brand: Mit ihren revolutionären Feuerschalen den Rauch endgültig aus Gärten, von Terrassen und Balkonen zu verbannen und gemütliche Lagerfeuermomente zu schaffen.

© Hersteller Snoop Dogg ×

Millionen-Deal für Rapper

"Ich liebe es, mich am Feuer zurückzulehnen, aber der Rauch hat mich einfach immer gestört – ich musste beim Lagerfeuer husten, und meine Kleidung stank danach. Solo Stove hat das Problem mit dem Feuer gelöst und den Rauch eliminiert. Ich kann die ganze Nacht an diesem Ding sitzen, und es brennt mir nicht einmal in den Augen. Jetzt heize ich von Kopf bis Fuß auf, ohne auch nur einen Hauch von Rauch zu spüren“, so Snoop in einem (Werbe)-Statement.

Die Erleichterung bei seinen Fans war jedenfalls riesig, dass Snoop Dogg sein Markenzeichen doch nicht an den Nagel hängt und sich weiterhin treu bleibt.