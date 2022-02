Jennifer Lopez (52): Neue Wow-Fotos!

Jennifer Lopez zeigt sich im "Rolling Stone Magazin". Fans weltweit staunen!

Wow. Jennifer Lopez zeigt sich am Cover, des neuen "Rolling Stone Magazin" und macht klar: Sie ist die Latino-Queen im Pop-Biz. Die 52-Jährige Sängerin und äußert erfolgreiche Schauspielerin mit puerto-ricanischen Wurzeln, zieht alle Blicke auf sich und dies ohne, alle Hüllen fallen zu lassen.

Business-Woman

Schwarz-Weiß-Bild. So noch nie gesehen: J. Lo trägt nicht wie gewöhnlich, eine lange Walle-Mähnen sondern einen kurzen, scharf geschnitten Bob. Stark, elegant und sexy im Hosenanzug. Das Bild ist in Schwarz-Weiß zu sehen und wirkt dadurch künstlerisch zeitlos: Ein Hauch von "Noir". Jennifer Lopez demonstriert ihre Kurven und ihre Weiblichkeit am Cover des Rolling Stone Magazin, und die Welt verneigt sich.

Der Look

Heiße Kurven, scharfer Bob. Die Fans kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Bravo!