Usher rockt 2024 die Superbowl Halftime-Show

Am 11. Februar 2024 liefert R&B-Star Usher die Halftime-Show bei Superbowl in Las Vegas. Das gab die NFL jetzt bekannt.

2022 gab‘s das Gipfeltreffen der Hip-Hop Giganten Dr. Der, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Im Februar präsentierte Rihanna bei ihrem Comeback nach 7 Jahren Pause auch gleich ihren Babybauch und 2024 wird Usher die berühmte Hallftime Show beim Superbowl bestreiten. Das gab die NFL am Sonntag in einem Video, bei dem auch Kim Kardashian zu sehen ist, in den sozialen Medien bekannt.



"Es ist mir eine Ehre, endlich einen Super-Bowl-Auftritt von meiner Wunschliste zu streichen“, wird Usher dabei zitiert, "ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu präsentieren, wie sie sie noch nie zuvor von mir gesehen hat."



Am 11. Februar ist es im Allegiant Stadium der Las Vegas Raiders soweit. Dann zündet Usher ein 80-Milonen-fach verkauftes Hitfeuerwerk rund um R&B Klassiker wie "You Make Me Wanna..." oder "Nice & Slow".