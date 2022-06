Nova Rock Encore wird Festival des Jahres 2021

Das österreichische Rock-Festival erhielt den Preis für den gesamten deutschsprachigen Raum.

Was für eine Ehre: Das Nova Rock Encore wurde zum Festival des Jahres 2021 ausgezeichnet. Es fand am 11. September 2021 in Wiener Neustadt statt, damals war der Eintritt nur mit 2G-Regel erlaubt.

Trotz Corona-Krise war das Festival ein voller Erfolg. Der Live Entertainment Award (LED), ein Preis der deutschsprachigen Veranstaltungsindustrie, wurde gestern in Frankfurt verliehen.

© zVg. ×

"Wir freuen uns natürlich sehr, dass gerade dieses Festival, das erste große und wichtige Zeichen in den schwierigen Zeiten des Vorjahres gesetzt hat, nun diesen Preis für den gesamten deutschsprachigen Raum erhalten hat", so der Organisator Gerold Haubner. " Danke an alle, die dabei waren und es letztlich nun auch zu dem gemacht haben."