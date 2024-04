Clawfinger beim ÖSTERREICH-Konzert von Cypress Hill

Cooles Vorprogamm für Cypress Hill in Wien. Beim ÖSTERREICH-Konzert am 13. Juli in der Metastadt sind jetzt auch Clawfinger mit dabei!

Am 13. Juli holt ÖSTERREICH die Hip Hop Giganten von Cypress Hill ("Insane in the Brain") in die Wiener MetaStadt. Und jetzt auch gleich die kultigen Crossover-Metal-Rapper von Clawfinger dazu! Ein cooles Hit-Doppelpack zum Single-Ticket-Preis. Die Karten dafür gibt‘s bei oeticket und ticket24.at

© Barracuda Music

Clawfinger 1991 in Stockholm gegründet, mischten in den 90ern mit provokativen Hits wie "Nigger", "The Truth" oder "Do What I Say" die Charts und Festival-Szene auf. Jetzt gibt‘s das heißersehnte Wien-Comeback.