× ÖSTERREICH holt Cypress Hill nach Wien

Nächstes Konzert High-Light in Wien. Am 13. Juli holt ÖSTERREICH die Hip-Hop-Giganten von Cypress Hill in die MetaStadt! Schon morgen startet der Vorverkauf!

"Insane in the Brain", "When The Shit Goes Down" und natürlich der House-of-Pain-Klassiker "Jump Around" – über 20-Millionen-fach verkaufte Welthits, die am 13. Juli endlich wieder live in Wien erklingen, denn da holt ÖSTERREICH die Hip-Hop-Giganten von Cypress Hill in die MetaStadt! Die Tickets für den Konzert-Hit gibt’s bereits ab morgen, Donnerstag um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at

© zeidler ×

Cypress Hill, 1988 von den Brüdern Senen (Sen Dog) und Ulpiano Sergio Reyes (Mellow Man Ace) mit Rapper Louis Freese (B-Real) in South Gate, California gegründet, schafften schon mit der ersten Single "Phuncky Feel One" Platz 1 der Billboard Hot Rap Tracks (1991). Der Rest ist Geschichte: Das seinerzeit erfolgreichste Rap-Album aller Zeiten ("Black Sunday"), der Crossover-Hit "Insane in the Brain", ein Dutzend Gold- und Platin-Auszeichnungen und 2019 – als erste Rap-Act—sogar der Stern am Hollywood Walk of Fame

© Getty Images ×

Jetzt bringt man unterstützt von DJ Lord an den Turntables die neue Hit-Show "Back in Black" in die MetaStadt. Das ist das bereits 12. Österreich Konzert seit der Premiere 1998 beim Air & Style in Innsbruck, aber erst der dritte Wien-Stopp. 2010 und 2018 ließ man den Gasometer ausflippen.

© Arcadia Live ×

Cypress Hill eröffnen damit am 13 Juli die heuer besonders starke Festival-Saison in der MetaStadt. Bis zum 29. Juli (Korn) sind nun am ehemaligen Fabriksareal bereits acht Konzerte fixiert. Auch die Top-Hits von Queens of the Stone Age (18. Juli), Air (23. Juli) und Patti Smith (25. Juli).

Das sind die Konzerthits in der MetaStadt:

13. Juli: Cypress Hill

16. Juli: Jungle

17. Juli Kruangbin

18. Juli: Queens of the Stone Age

23. Juli: Air

24. Juli: Paul Kalkbrenner

25. Juli: Patti Smith

29. Juli: Korn