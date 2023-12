× Patti Smith & Queens of the Stone Age als neue Hits in der MetaStadt

In der MetaStadt wird im Sommer wieder abgerockt. Auch Queens of The Stone Age und Patti Smith kommen im Juli nach Wien.

Heuer blieb es in der MetaStadt fast still. Bis auf das No Afraid Festival mit Machine Gun Kelly und Young Hurn gab es kein einziges Konzert. 2024 wird das Gelände am ehemaligen Fabriksareal wiederbelebt. Nach den Texanischen-Soundzauberern von Khrunagbin (17. Juli) und der Neuauflage der HipHip-Sause „No Afraid“ mit u.a. Alligatoah sind jetzt schon die nächsten Konzerthits fixiert. Am 18. Juli zünden die Trendrocker von Queens of the Stone Age ihre brandneue Show „In Times New Roman...“. Und am 25. Juli stimmt Patti Smith, die „Godmother Of Punk,“ legendäre Hymnen wie „People Have The Power“, „Because The Night“ oder „Dancing Barefoot“ in der MetaStadt an. Die Tickets für beide Shows sind ab sofort bei oeticket und Ticket24.at erhältlich.

© Barracuda Music ×

© Barracuda Music ×

Spannend: der neue Konzertreigen in der MetaStadt fundiert auch auf einen unüblichen Schulterschluss zwischen den Veranstalter von Arcadia Live, die das Gelände gepachtet habe und Platzhirsch Barracuda Music, die nun endlich dieses schöne Venue bespielen.