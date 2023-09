× Lindemann schockt mit neuem Skandal-Video

Vom Staatsanwalt wurde Till Lindemann freigesprochen. Für sein neues Video geht er jedoch in einen Käfig. Verstörende Szenen zum neuen Solo-Song ''Zunge''

Ein Wirrwarr an Bildern. Ein Gesicht völlig mit Blut überströmt. Dazu Szene wo er in einem kleine Käfig kniet. Auch eine junge Frau ist zu sehen. Rbenfalls mit Blutspuren. Das ist der erste Teaser auf das neue Schock-Video „Zunge“ von Till Landemann.

Nachdem die Staatsanwaltschaft in Berlin erst letzte Woche die Ermittlungen gegen Rammstein-Sänger wegen Sexualdelikten eingestellt hat legt er jetztwieder mit den gewohnten Provokationen und ziemlich blutig los. Am Freitag (8. September) kommt der neue Solo-Song „Zunge“ und die ersten Ausschnitte aus dem Musikvideo haben es in sich.

© Instagram/Till Lindemann ×

© Instagram

Der neue Hit ist auch Vorbote einer Solo-Tournee die am 8. November in Leipzig startet. Für die 24 Europa-Konzert in 13 Ländern wurde bereits die Warnung „Kein Zutritt für Personen unter 18 Jahren“ ausgesprochen. In Wien, wo er ja 2022 auch einen Pornofilm (!) zeigte, steht diesmal kein Auftritt am Plan. Der näheste Österreich-Stopp ist am 24. November in Bratislava.