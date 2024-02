× Air: Chart-Triumph nach Konzert-Hit in Wien

1998 nur auf Platz 20. Jetzt, nach dem sensationellen Wien-Konzert, bei iTunes auf Platz1. Mega-Hype um "Moon Safari" von Air.

Am Dienstag ließen Air mit der Austro-Premiere ihres 1998er-Kutltwerks „Moon Safari“ das Wiener Konzerthaus ausflippen. Jetzt bekommen Nicolas Godin und Jean-Benoît Dunckel dafür die Rechnung präsentiert: „Moon Safari“ stürmt in den iTunes-Charts auf Platz 1. Ein beachtlicher Erflog: Anno 1998 war ja Platz 20 in den Austria-Top-40 das Höchste der Gefühle.

“Wir wussten, dass das Album Seele hat und waren hoffnungsvoll. Aber einen Erfolg in dieser Größenordnung hätten wir nicht zu hoffen gewagt,“ erklärt Dunckel im APA-Interview den andauernden Erfolg, den man aber wohl schnell nichts neues nachliefern wird: „Ein Teil von mir glaubt, dass wir mit Air alles erreicht haben, was wir konnten. Wir haben gemeinsam alles erforscht, was möglich war. Vielleicht gibt es noch neue Kombinationen. Air ist letztlich Magie. Aber sind wir selber magisch? Ich weiß es nicht.“

Immerhin gibt es nach dem Sensations-Auftritt im Konzerthaus wo man „Moon Safari“ flankiert von einer weiß-umrahmten Spiegel-Box und unterstützt von Drummer Brian Reitzell sogar noch 9 weitere Klassiker wie "Cherry Blossom Girl", das an Oasis gemahnende Instrumental "Highschool Lover" und das Schluss-Furioso "Electronic Performers" draufsetzte, noch ein weiteres Wien-Konzert. Am 23. Juli liefern Air in der MetaStadt erneut die komplette "Moon Safari".