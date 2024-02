× Freddie Mercury soll als Hologramm auf Tour gehen

1991 verstarb Freddie Mercury. Jetzt will ihn sein Nachlass als Hologramm auf Tour schicken

Bei den letzten Queen-Konzerten sorgte die 1991 an Aids verstorbene Legende Freddie Mercury als Video-Zuspielung für Gänsehaut. Auch mit dem virtuellen Duett „Love Of My Life“. Bald könnte er sogar als Hologramm auf Tour gehen! Jüngst wurde von den Nachlass-Verwaltern „Mercury Songs Limited“ Freddies Vermächtnis in „3D und Virtual Reality“ beim Patentamt geschützt. Ein nahezu logischer Schritt nach dem Mega-Erfolg der Avatar-Show von ABBA.

© zeidler ×

Bei Queen-Tour mit Lambert (o.) gibt's Freddie als Video-Show (u.)

© zeidler ×

Bis Freddie als Hologramm Welthits wie „Radio Ga Ga“, „We Are The Champions“ oder „Bohemian Rhapsody“ anstimmt wird es jedoch noch eine Weilchen dauern. Nicht nur weil die Technik komplex ist, sondern weil die restlichen Musiker von Queen noch am Leben sind. „Wenn wir mal verstorben sind, dann soll man bitte mit uns dieses ABBA-Ding machen, aber noch stehen wir lieber livehaftig auf der Bühne: lebendig und gefährlich,“ so Gitarrist Brian May, der ja erst am 14. Februar in Japan eine weitere ausverkaufte Queen-Tour mit Adam Lambert als Sänger durch Japan beendete.