Gigi D’Agostino bringt jetzt auch Klagenfurt zum Beben

Gigi D’Agostino ein weiteres Hitfeuerwerk in Österreich. nach der ausverkauften Show in Graz kommt er nun am 14. Dezember auch nach Klagenfurt. Ab Donnerstag gibt's die Tickets.

Die 15.000 Tickets für das Graz-Konzert (4. Oktober) war binnen nicht einmal 30 Stunden restlos ausverkauft. Jetzt legt Gigi D’Agostino mit einem weiteren Österreich-Konzert nach. Am 14. Dezember zündet der wieder genesene Star-DJ sein Hitfeuerwerk in der Messehalle.

"Die Sensation ist perfekt! Aufgrund der enormen Nachfrage legen wir im Süden noch einmal nach und holen „IL Capitano“ im Dezember zurück nach Kärnten!" jubelt Veranstalter Thomas Semmler von Semtainment über den neuen Konzert-Coup. Die Tickets für das Konzert in Klagenfurt gehen bereits am Donnerstag (29. Februar) um 10 Uhr bei oeticket und ticket24.at in den Verkauf. Mit einem ähnlichen Hype wie in Graz ist zurechnen, schließlich stehen ja auch in Kärnten 9-Millionen-fach verkauften Welthits wie "Bla Bla Bla", "The Riddle", "La Passion" und "L’amour toujours" am Programm. "Es wird ein besonderer Abend werden, wir werden alle zusammen tanzen und ein unvergessliches Erlebnis haben," so Gigi