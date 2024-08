Snoop Dogg setzt in Paris auf Pferdestärke

Da staunten die Besucher des olympischen Reitturniers nicht schlecht: Unter das Publikum mischte sich mit Rap-Legende Snoop Dogg auch ein unerwarteter Gast.

Rap-Superstar Snoop Dogg saugt derzeit die Stimmung bei Olympia in Paris in vollen Zügen auf. Er pendelt von einem Event zum anderen. Nun hat sich der 52-Jährige (Drop It Like It’s Hot, Young, Wild & Free) auch zum Pferdesport aufgemacht - und das in einem stilechten Outfit.

Diese Kombination ist alles andere als üblich. Weil der amerikanische Rapper den Sommerspielen aber wie ein allgegenwärtiges US-Maskottchen von Event zu Event reist, schaute er nun auch beim Dressur-Finale vor dem Schloss Versailles vorbei. In stilvoller Montur samt Reithose, Jacket, Handschuhen und schwarzem Helm ließ sich der 52-Jährige mit einem Golfkart über die Anlage kutschieren. Dann reiste er aber schon vor der Entscheidung wieder ab.

Der US-Sender NBC hatte Snoop nach Frankreich geschickt, nachdem er bei den Spielen von Tokio 2021 schon eine komödiantische Olympia-Show moderiert hatte. Dabei hatte er auch über Dressurreiten gesprochen und zur großen Unterhaltung seines Co-Moderators, des Schauspielers Kevin Hart, den Gang der Pferde mit einem Tanzstil (Crip Walk) verglichen. Er müsse so ein Pferd in einem seiner Musikvideos haben, scherzte Snoop.