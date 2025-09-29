Alles zu oe24VIP
Snoop Dogg kommentiert auch ÖSV-Jagd nach Gold
© gepa, Getty

Olympia-Highlight

Snoop Dogg kommentiert auch ÖSV-Jagd nach Gold

29.09.25, 11:41
US-Rapper Snoop Dogg (53) kehrt als Olympia-Korrespondent zurück – diesmal bei den Winterspielen 2026 in Italien. 

Nach seiner vielbeachteten Premiere im vergangenen Jahr in Paris wird der Musiker im Auftrag des US-Senders NBC erneut Wettkämpfe kommentieren, Veranstaltungen begleiten und mit Athleten für Stimmung sorgen.

Die Spiele beginnen am 6. Februar mit der Eröffnungsfeier und enden am 22. Februar. Snoop Dogg kündigte an, sich bestens auszurüsten: „Ich werde meine Pufferjacken, Schneehosen, Skibrillen und Schlittschuhe mitbringen – und definitiv aufs Eis gehen.“ Für ihn seien die Olympischen Spiele „die größte Bühne der Welt“, auf der er Sport, Spaß und Gemeinschaft verbinden wolle.

NBC hatte den Rapper ursprünglich für bessere Einschaltquoten verpflichtet – mit Erfolg. Schon 2021 kommentierte er die Spiele, damals noch aus einem US-Studio. In Paris 2024 lieferte er schließlich direkt vor Ort drei Wochen lang Auftritte, die weltweit für Schlagzeilen sorgten. Nun soll er auch die Winterspiele mit seiner unverwechselbaren Mischung aus Humor und Entertainment begleiten.

