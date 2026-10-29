Erstes Macbook pro kommt mit Touchscreen

Ist dass das ende für die Ipads? Apple präsentiert zum ersten mal ein Macbook mit echtem Touchscreen auf den Markt. Die Preisspanne fällt allerdings enorm hoch aus.

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Die Gerüchte haben sich bestätigt: Heute, 29.10., ließ Apple die Bombe platzen. Erstmals kommt das Macbook pro mit Touchscreen auf den Markt.

Enorme Preisspannen

Einst war es Steve Jobs selber, der das Feature verschmähte. Jetzt kommt das extrem scharfe OLED-Display mit Touch-Funktion. Das neue Modell ist damit das erste MacBook in der Geschichte von Apple, das einen echten Touchscreen hat.

Erscheinen soll das Notebook in 14 und in 16 Zoll schließlich am 06. November 2026 und mit einem Startpreis von satten 3.299 Euro. Vorbestellungen sind ab jetzt möglich. Für das große 16-Zoll-Modell mit dem Mega-Prozessor "M5 Max" werden sogar mindestens 5.599 Euro fällig. Wer absolut alles will – maximaler Speicher, bester Chip und Spezialglas – landet am Ende bei einem astronomischen Preis von über 16.000 Euro.

Die touchscreen-Funktion ist nicht die einzige Neuheit. Auch ein neues, altes Feature kommt: Das leuchtende Logo von Apple wird nämlich wieder an der Rückseite des Laptops angebracht sein.

Das neue Produkt kommt auch mit geringem Gewicht. Das neue 14-Zoll-Modell wiegt nur noch federleichte 1,38 Kilo.

Größerer Farbraum, besserer Sound

Das "PROLED XDR Display" im neuen MacBook Pro ist nicht nur berührungsempfindlich, sondern soll auch einen besonders großen Farbraum bieten. Besonders den Grün- und Cyanbereich möchte Apple verbessert haben.

Das Audiosystem wurde mit einem neuen Tieftöner-Design überarbeitet. Sechs Lautsprecher sollen hier für einen besonders klaren, satten Sound sorgen, inklusive Unterstützung für 3D-Audio. Die Anschlussvielfalt umfasst Thunderbolt 5, HDMI, einen SD-Kartensteckplatz, MagSafe sowie einen Kopfhöreranschluss.

Die Akkulaufzeit wird von Apple mit "bis zu 24 Stunden" angegeben.