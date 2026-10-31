Todes-SMS legt Android lahm! Unsichtbare Nachricht löscht alle Daten

Sicherheitsforscher warnen vor einem gefährlichen Fehler im Android-Betriebssystem. Eine manipulierte, unsichtbare Nachricht reicht aus, um Geräte lahmzulegen und die Löschung persönlicher Daten zu erzwingen.

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Millionen Nutzer von Android-Geräten sehen sich derzeit mit einer heimtückischen Sicherheitsbedrohung konfrontiert. Wie das renommierte IT-Fachportal "Heise.de" berichtet, hat der Sicherheitsexperte Mark Blaszczyk eine gefährliche Schwachstelle öffentlich gemacht, die unter Fachleuten als "SMS of Death" – also als Todes-SMS – bezeichnet wird.

Betroffen sind zahlreiche Smartphones, auf denen die Android-Versionen 12 bis 17 installiert sind. Das Perfide an der Attacke: Der eigentliche Angriff geschieht völlig unbemerkt im Hintergrund. Die vom Angreifer versendete Kurznachricht taucht zu keinem Zeitpunkt im normalen SMS-Posteingang des Nutzers auf.

Veraltetes Mobilfunk-Protokoll als Einfallstor

Möglich wird dieser lautlose Übergriff durch die Ausnutzung einer veralteten Mobilfunktechnologie. Die Attacke nutzt sogenannte WAP-Push-Nachrichten aus:

Historischer Zweck: WAP Push ist ein veraltetes System, das Mobilfunkbetreibern ursprünglich dazu diente, Konfigurationsbefehle und technische Einstellungen direkt an Mobiltelefone zu übermitteln.

WAP Push ist ein veraltetes System, das Mobilfunkbetreibern ursprünglich dazu diente, Konfigurationsbefehle und technische Einstellungen direkt an Mobiltelefone zu übermitteln. Keine Nutzer-Interaktion nötig: Die Anweisungen werden vom System automatisch verarbeitet, ohne dass der Anwender eine Nachricht öffnen, einen Link anklicken oder eine Bestätigung antippen muss.

Die Anweisungen werden vom System automatisch verarbeitet, ohne dass der Anwender eine Nachricht öffnen, einen Link anklicken oder eine Bestätigung antippen muss. Fehlerhafte Verarbeitung: Trifft eine bösartig manipulierte WAP-Push-Nachricht auf das Gerät, führt ein Verarbeitungsfehler im System zum sofortigen Absturz des Betriebssystems.

Endlosschleife und Aufforderung zum Datenverlust

Wird das Smartphone auf diesem Weg attackiert, gerät es in eine permanente Absturzspirale. Das Telefon startet nach dem erfolgreichen Angriff etwa alle anderthalb Minuten von selbst neu. Nach mehreren Fehlversuchen bricht das System den regulären Startvorgang ab und wechselt automatisch in den sogenannten Android-Wiederherstellungsmodus (Recovery Mode).

Dort wird dem Anwender prominent die Aufforderung angezeigt, das Gerät zurückzusetzen. IT-Experten sprechen hier eine dringliche Warnung aus: Betroffene sollten dieser Aufforderung unter keinen Umständen nachkommen und keinesfalls die Option "Wipe data" auswählen, da bei diesem Vorgang sämtliche auf dem Smartphone gespeicherten Fotos, Dokumente, Chats und privaten Dateien unwiderruflich gelöscht werden.

Rettung über Computer mit Entwickler-Werkzeugen

Statt das Smartphone voreilig auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, empfiehlt Sicherheitsforscher Mark Blaszczyk einen technischen Rettungsweg. Betroffene sollten sich an versierte Fachleute oder Fachwerkstätten wenden, da sich das Gerät über eine kabelgebundene Verbindung zu einem PC wiederherstellen lässt.

Auf dem Rechner muss dafür das offizielle Entwicklerwerkzeug Android Debug Bridge (ADB) eingerichtet sein. Über diese Schnittstelle lassen sich die blockierenden Systembefehle gezielt entfernen, ohne dass der persönliche Datenspeicher gelöscht werden muss.

Update-Lage: Wer geschützt ist und wer warten muss

Google hat auf das gravierende Problem reagiert und stellt spätestens seit Anfang Oktober entsprechende Sicherheitsupdates für die Android-Versionen 14, 15, 16 und 17 bereit. Bei der Auslieferung gibt es jedoch massive Unterschiede zwischen den Herstellern:

Google Pixel: Besitzer von hauseigenen Pixel-Geräten erhalten die schützenden Patches üblicherweise umgehend.

Besitzer von hauseigenen Pixel-Geräten erhalten die schützenden Patches üblicherweise umgehend. Drittanbieter (Samsung, Xiaomi und Co.): Nutzer anderer Marken müssen sich oft Wochen oder gar Monate gedulden, bis die Hersteller die Sicherheitsupdates anpassen und für ihre Modellreihen freigeben.

Nutzer anderer Marken müssen sich oft Wochen oder gar Monate gedulden, bis die Hersteller die Sicherheitsupdates anpassen und für ihre Modellreihen freigeben. Ältere Systeme (Android 12 und 13): Für Geräte mit Android 12 oder 13 wird es aller Voraussicht nach keine offiziellen Google-Patches mehr geben. Hier sind die Besitzer vollständig darauf angewiesen, ob die einzelnen Smartphone-Produzenten aus eigener Initiative nachträgliche Schutzmaßnahmen entwickeln.

Nutzern wird dringend geraten, die Verfügbarkeit von Aktualisierungen regelmäßig in den Geräteeinstellungen unter den Menüpunkten "System" oder "Software-Update" manuell zu überprüfen und diese sofort zu installieren.