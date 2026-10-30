Alarmstufe Rot: Europa vor Krawall-Nacht?

In Frankreich, Deutschland und auch Österreich sind für den 31. Oktober eine Reihe von Protesten angekündigt. Seit den erschreckenden Bildern aus Frankreich ist die große Frage: Droht Europa eine Orgie an Ausschreitungen und Krawallen? oe24 hat beim österreichischen und deutschen Innenminister nachgefragt.

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Die Bilder aus Frankreich sind um die Welt gegangen: Aus den Protesten gingen Brandschatzungen, Plünderungen und schwerste Ausschreitungen hervor. Szenen, die wie bürgerkriegsähnliche Zustände anmuteten.

Vermummte in Paris. © APA/AFP/ARIS MESSINIS

Video zum Thema Aufruf zu Krawallen: Alarmstufe Rot zu Halloween © oe24

Neue Welle an Ausschreitungen erwartet

In Frankreich soll es auch wieder rund um Halloween am 31. Oktober zu einer Welle an Protesten kommen. Der französische Innenminister Laurent Nuñez (62) hat im Zuge dessen vor der Gefahr neuer "städtischer Gewalt" gewarnt.

Frankreichs Innenminister Laurent Nunez. © APA/AFP/SIMON WOHLFAHRT

Das Risiko für Ausschreitungen vor allem in den großen Städten wie Paris oder Marseille stufte er als "sehr hoch" ein. Mobilisiert wird vor allem im Internet via sozialen Medien und Netzwerken.

"Wir haben das unter Beobachtung"

Auch in Österreich haben sich für Samstag Halloween-Proteste angekündigt, in den sozialen Netzwerken kursieren Aufrufe zu Ausschreitungen, wie Innenminister Gerhard Karner (58) bereits am Mittwoch bei einem Pressegespräch erklärte: "Wir haben das unter polizeilicher Beobachtung", so die Versicherung des Innenministers. Man sei generell "gut vorbereitet" und könne, wenn nötig, "konsequent einschreiten".

Gerhard Karner (ÖVP). © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November sei seit Jahren eine "wiederkehrende Herausforderung für die Bundespolizei", heißt es aus dem Hause Karner auf oe24-Nachfrage. Halloween sei mittlerweile auch zu einer "Projektionsfläche für Menschen und Gruppierungen mit subversiven, illegalen Vorhaben" geworden.

Gegenüber oe24 gibt es aus dem Innenministerium eine explizite Warnung vor einer Eskalation der Lage:

“Heuer wird Halloween aufgrund der zeitlichen Nähe auch von den gewalttätigen Versammlungen in Frankreich und anderen Ländern überschattet und beeinflusst. Besonders sichtbar sind diese Tendenzen in den sozialen Medien, wo bereits vereinzelt Mobilisierungsversuche für offenbar gewaltbereite, staatsgefährdende oder anders subversive Treffen oder Veranstaltungen zu beobachten sind."” Österreichisches Innenministerium

Man rüste sich mit einigen hundert zusätzlichen Polizisten im Dienst und Sondereinheiten für die Nacht von Samstag auf Sonntag.

Macheten-Bande ausgehoben

Ein erster Erfolg ist den Behörden bereits gelungen. Eine Halloween-Bande, die zu Gewalt und Plünderungen aufgerufen hatte und Macheten sowie Pistolen bunkerte, konnte am Freitag ausgehoben werden.

"Aktivitäten gewaltorientierter Extremisten"

Auch in Deutschland bereitet man sich unter Hochspannung auf das Wochenende vor. Aus dem Innenministerium von Alexander Dobrindt (56, CSU) heißt es gegenüber oe24: "Die Lage wird aufmerksam verfolgt, insbesondere mit Blick auf die Mobilisierung im Internet." Im Fokus stehen dabei "Aktivitäten gewaltorientierter Extremisten."