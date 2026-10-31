oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Das sagt ÖSTERREICH

Statt Reform-Turbo liefert Regierung nur Placebos

Niki Fellner
von
Kann Nehammer Kanzler Kickl verhindern?
© oe24
Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit großen Ankündigungen ist die Regierung aus ihrer Arbeitsklausur vor zwei Wochen gegangen. Übrig geblieben ist davon wenig.

Die Wehrpflicht-Reform steht vor dem Aus. Die Koalition kann sich nicht einigen, weil die NEOS die Zivildienstverlängerung blockieren. Und die Opposition - die für die Zweidrittelmehrheit im Parlament nötig wäre - lässt die Regierung anrennen. Die Sozialhilfe-Reform wackelt, weil die Länder sich übergangen fühlen. Die Bundesstaatsanwaltschaft ist wegen einem Murks-Gesetz der Justizministerin gescheitert. Reformpartnerschaft und Gesundheitsreform liegen komplett auf Eis. Und vom versprochenen Bürokratieabbau ist weit und breit nichts zu sehen.

Auch interessant

Wehrpflicht-Reform vor Aus: Fronten völlig festgefahren

Umfrage: Kanzler Stocker hat plötzlich wieder Rückenwind

Mehrheit stellt Regierung ein schlechtes Zeugnis aus

Stattdessen gibt es Placebos. Das Zukunftsdepot ist in der Theorie nett, es sorgt aber weder für den dringend notwendigen Wirtschaftsaufschwung noch rettet es unser Pensionssystem. Diese Regierung ist Weltmeister im Ankündigen, im Umsetzen kommen aber nur Mini-Reformen raus.

Das Hauptproblem dieser Koalition ist, dass die drei Parteien bis auf ihren Erzfeind Herbert Kickl kaum etwas gemeinsam haben. Dabei bräuchte Österreich gerade jetzt eine Regierung, die den Turbo zündet. Davon ist leider weit und breit nichts zu sehen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Waffenstillstand oder noch mehr Kriegstote?

US-Börsen wenig verändert erwartet

Kein Protest, sondern blanke Zerstörungswut

Schuldenschnitt in Athen - Zuversicht wächst

Statt Reform-Turbo liefert Regierung nur Placebos

Strom wird teurer - dieses Land kontert Trumps Zölle

Empört Euch!

Horror-Brand: 45.000 Liter Treibstoff explodieren

Israel muss Extremisten raushauen

Korinek erwartet jährlich 2.000 Beschwerden mehr