Ein 51-jähriger Kärntner hat auf einem Grundstück in St. Paul im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) illegal zwei Waschbären gehalten.

Die Polizei schritt aufgrund einer Anzeige am Freitag ein und entdeckte die Tiere in einer Voliere. Der Besitzer hatte die Waschbären als Welpen über eine Internetplattform in Deutschland gekauft, obwohl er schon damals wusste, dass die Haltung der invasiven Art in Österreich verboten ist, was auch der Amtstierarzt bekräftigte.

Die zwei Waschbären wurden dem Kärntner behördlich abgenommen. Sie sollen nun in einem Zoo unterkommen, sagte eine Polizeisprecherin auf APA-Nachfrage.