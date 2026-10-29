Umfrage: Kanzler Stocker hat plötzlich wieder Rückenwind

ÖVP-Chef bei 15 % ++ Aber: Kickl weiter vorn ++ Gewessler hat Babler und Meinl-Reisinger überholt

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Statistischer Ausschlag - oder doch ein Lichtblick, ja sogar eine Trendwende? In der brandaktuellen Lazarsfeld-Umfrage für oe24 (1.000 Befragte vom 23. bis 26. Oktober 2026) kann der amtierende Kanzler Christian Stocker erstmals wieder an Boden gewinnen. In Österreich wird der Kanzler zwar nicht direkt gewählt, sondern vom Bundespräsidenten mit Blick auf die Mehrheitsverhältnisse im Parlament ernannt - trotzdem gilt die Kanzlerfrage als gutes Maß für die Zugkraft der jeweiligen Parteichefs.

Umfrage 261029 Kanzlerfrage © oe24

Könnte man den Kanzler direkt ins ehrwürdige Gebäude am Ballhausplatz wählen, dann hieße der Regierungschef allerdings weiterhin Herbert Kickl. Der FPÖ-Chef kommt aktuell auf 33 Prozent - er hatte zwar schon einmal 37 Prozent, trotzdem führt Kickl weiterhin auch hier mehr als überlegen.

Bei den Verfolgern tut sich aber was: Der amtierende Kanzler Stocker kann zwei Punkte zulegen und kommt jetzt auf 15 Prozent. Das ist der beste Wert seit Mai. Bestwert für Stocker waren bisher 16 Prozent.

Nach und nach auf 9 Prozent hinaufgearbeitet hat sich indes Grünen-Chefin Leonore Gewessler - sie hat damit sowohl Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler als auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger überholt, die aktuell zwei Punkte verliert und mit Babler gleichauf bei 5 Prozent hält.

Und das ist die aktuelle Sonntagsfrage

Umfrage: Sonntagsfrage vom 29. 10. 2026 © oe24

Wäre am Sonntag eine Nationalratswahl, die FPÖ würde sie laut Lazarsfeld Gesellschaft mit 37 Prozent klar gewinnen, ÖVP und SPÖ können allerdings leicht auf 21 bzw. 15 Prozent zulegen. Die NEOS kommen auf 6 Prozent, die Grünen auf 12. Die KPÖ wäre mit 4 Prozent knapp im Parlament.