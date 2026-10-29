Trainer-Hammer: Nagelsmann auf Kandidatenliste

Nach der 1:2-Derbyniederlage gegen Galatasaray trennt sich Fenerbahçe Istanbul von Trainer İsmail Kartal. Auf der Suche nach einem Nachfolger steht laut Medienberichten auch DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann hoch im Kurs.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Paukenschlag in der Süper Lig: Fenerbahçe Istanbul hat sich nach der bitteren 1:2-Derbyniederlage gegen den Erzrivalen Galatasaray von Cheftrainer İsmail Kartal getrennt. Die Gelb-Marineblauen rutschten nach dem 9. Spieltag mit 16 Punkten auf den fünften Tabellenplatz ab. Die Klubführung um Präsident Aziz Yildirim reagierte prompt und stellte den Coach frei. Nun läuft die Suche nach einem passenden Nachfolger auf Hochtouren, wobei insgesamt sieben prominente Namen gehandelt werden.

Prominente Namen auf der Wunschliste von Fenerbahçe

Unter den Trainerkandidaten sorgt vor allem ein Name für Aufsehen: DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann soll laut türkischen Medienberichten ganz oben auf der Liste der Wunschnachfolger stehen. Auch der erfahrene Spanier José Luis Mendilibar sowie der frühere türkische Teamchef Vincenzo Montella werden als mögliche Kandidaten gehandelt. Da bei den Istanbulern allerdings in sieben Monaten Präsidentschaftswahlen anstehen, gilt die Verpflichtung einer hochkarätigen internationalen Lösung als finanziell und strukturell komplexe Hürde.

Dirk Kuyt übernimmt vorübergehend das Traineramt

Interims-Coach bei den Türken: Dirk Kuyt übernimmt nach dem Rauswurf von İsmail Kartal vorübergehend das Traineramt bei Fenerbahçe Istanbul und wird das Team in den nächsten drei Pflichtspielen betreuen. © Anadolu via Getty Images

Vorübergehend übernimmt Ex-Profi Dirk Kuyt das Kommando an der Seitenlinie. Der 46-jährige Holländer soll laut seinem Management für die kommenden drei Pflichtspiele gegen Göztepe, den FC Liverpool und Çorum auf der Bank sitzen.

Parallel dazu kreisen die Spekulationen um einheimische Trainer: Neben Aykut Kocaman und Ex-Trabzonspor-Meistercoach Abdullah Avcı gilt auch Emre Belözoğlu, derzeit Trainer bei Kasımpaşa, als heißer Kandidat auf die Kartal-Nachfolge.