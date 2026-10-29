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Große Trauer

"Star Trek"-Legende Patrick Stewart mit 86 Jahren gestorben

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Trauer um einen der bekanntesten Schauspieler Hollywoods: Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren gestorben.
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Der britische Star, der als Captain Jean-Luc Picard in "Star Trek" und als Professor X in den "X-Men"-Filmen weltberühmt wurde, starb nach Angaben eines offiziellen Social-Media-Posts am Montag. Er soll zuvor kurz gegen Alzheimer gekämpft haben.

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In der Mitteilung heißt es, Stewart sei im Beisein seiner geliebten Ehefrau Sunny sowie von Freunden und Familienmitgliedern gestorben. Sie hätten ihn in seinen letzten Stunden begleitet – mit Musik, Gebeten, Tränen und Lachen.

Unvergesslich als Captain Picard und Professor X

Stewart prägte über Jahrzehnte hinweg Film und Fernsehen. Millionen Fans kannten ihn als Captain Jean-Luc Picard aus der Serie "Star Trek: The Next Generation". Später begeisterte er als Professor Charles Xavier in der "X-Men"-Reihe ein weltweites Kinopublikum.

Stewart prägte über Jahrzehnte hinweg Film und Fernsehen. © Getty Images

Neben seinen Erfolgen im Science-Fiction-Genre war Stewart auch ein renommierter Shakespeare-Darsteller. Seine Karriere umfasste Theater, Film und Fernsehen und erstreckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte.

Auch abseits der Bühne engagiert

Neben seiner Schauspielkarriere setzte sich Stewart über viele Jahre für wohltätige Zwecke ein. Sein Engagement für soziale Anliegen gehörte ebenso zu seinem öffentlichen Wirken wie seine Arbeit vor der Kamera.

Die Nachricht von seinem Tod dürfte bei Fans weltweit große Trauer auslösen. Stewart hinterlässt ein beeindruckendes künstlerisches Vermächtnis, das weit über seine berühmtesten Rollen hinausgeht.

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