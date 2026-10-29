Gewalt-Vorwürfe: JP Kraemer soll 270.000 Euro zahlen

Für Tuning-Star JP Kraemer wird es juristisch ernst: Das Amtsgericht Dortmund hat gegen den 46-Jährigen einen Strafbefehl erlassen. Wegen Körperverletzung in zwei Fällen und Sachbeschädigung soll er 270.000 Euro zahlen.

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Der YouTuber und Unternehmer, bekannt aus "Die PS-Profis", steht seit Monaten wegen mutmaßlicher Gewalt gegen seine Noch-Ehefrau Julia Meck in den Schlagzeilen. Wie die "BILD" berichtet, sieht der Strafbefehl eine Geldstrafe von insgesamt 90 Tagessätzen zu je 3.000 Euro vor. Das Geld würde an die Staatskasse gehen, nicht an die Frau.

90.000 Euro netto im Monat

Die Höhe der Strafe richtet sich nach den finanziellen Verhältnissen des Beschuldigten. Laut der deutschen Zeitung gehen Gericht und Staatsanwaltschaft davon aus, dass Kraemer monatlich rund 90.000 Euro netto zur Verfügung hat.

Der Strafbefehl ist allerdings noch kein rechtskräftiges Urteil. Kraemer hat nach Zustellung zwei Wochen Zeit, Einspruch einzulegen. Kommt es dazu, kann eine öffentliche Hauptverhandlung folgen. Bleibt ein Einspruch aus, wird der Strafbefehl rechtskräftig.

Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2024 zurück

Besonders schwer wiegen die Vorwürfe seiner Noch-Ehefrau. © Instagram

Besonders schwer wiegen die Vorwürfe seiner Noch-Ehefrau. Bereits im November 2024 soll es auf dem Firmengelände von JP Performance in Dortmund zu einem heftigen Streit gekommen sein. Auf einer Überwachungskamera soll zu sehen sein, wie Kraemer seiner Frau an den Hals greift und sie gegen eine Wand drückt.

Julia Meck schilderte bei einer richterlichen Vernehmung, dass sie dabei gewürgt worden sei und ihr schwarz vor Augen geworden sei. Im Strafbefehl werden Atemnot sowie Schmerzen im Hals- und Kopfbereich angeführt. Eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung erfolgte demnach nicht. Das Gericht erklärte gegenüber der Zeitung, dass dafür eine das Leben gefährdende Behandlung nachgewiesen werden müsste.

Auch für einen weiteren Vorfall im Juli 2026 werden im Strafbefehl konkrete Übergriffe beschrieben: Kraemer soll seiner Noch-Ehefrau eine Kette vom Hals gerissen, sie am Gesicht und Hals angefasst und ihr schließlich mit der rechten Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Weitere Vorwürfe gegen den Tuning-Star

Zusätzliche Brisanz erhält der Fall durch Aussagen von Kraemers früherer Freundin Mili Umicevic. Sie hatte öffentlich von körperlicher Gewalt, Demütigungen und Kontrolle während der Beziehung berichtet. Die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt deshalb in einem weiteren Verfahren. Ob sich daraus zusätzliche strafrechtliche Konsequenzen ergeben, ist offen.

USA-Pläne könnten betroffen sein

Laut "BILD" soll Kraemer derzeit in Los Angeles sein und sich dort für mögliche Immobilienkäufe interessieren. Eine rechtskräftige strafrechtliche Verurteilung könnte für geplante Reisen oder einen längeren Aufenthalt in den USA relevant werden. Ob der Strafbefehl tatsächlich rechtskräftig wird und welche Folgen sich daraus ergeben, hängt nun auch davon ab, ob Kraemer Einspruch einlegt.