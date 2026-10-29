oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Kälte-Schock

Winter klopft jetzt an die Türe

O
von
Nebelsuppe über Wien, sonst sonnig
© Neumayr
In Österreich breiten sich die kommenden Tage Nebel und Nässe aus. Es wird deutlich kälter, die Schneefallgrenze sinkt auf rund 900 Meter.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Freitag zeigt sich in einem Großteil Österreichs noch zaghaft die Sonne, am Samstag folgt dann der Wetterumschwung.

Am Sonntag erreichen die Höchsttemperaturen nur noch fünf bis elf Grad, die Schneefallgrenze kann auf rund 900 Meter sinken. Zu Beginn der Woche gehen die Temperaturen weiter zurück.

Nebelwand rollt heran

Am Samstag Nachmittag zieht es fast überall komplett zu. Zwischen Salzburg und Wien geht der große Regen los. Auf den Bergen fällt ab 1.500 Metern schon der erste Schnee. Höchstwerte: noch einmal 7 bis 14 Grad.

Ab Sonntag wird es richtig ungemütlich. Dauerregen von Vorarlberg bis Wien und die Schneefallgrenze geht runter auf 900 Meter. Die Höchsttemperaturen erreichen nur noch 5 bis 11 Grad. Einziger Lichtblick: In Osttirol blitzt ab und zu die Sonne durch.

Auch interessant

Dauerlärm im Nordbahnviertel: Bewohner am Limit

Winter-Knall: Jetzt fällt ein halber Meter Schnee

Bundesheer: 320 Millionen Euro für NÖ-Wirtschaft

Neue Woche ist trist und kalt

Die neue Woche startet trüb und kalt. Eine dicke Wolken- und Hochnebeldecke legt sich über das Land. Dazu gibt es immer wieder leichten Regen und kalte Temperaturen von maximal 5 bis 11 Grad.

Am Dienstag kommt der Schnee im Süden. Entlang der Alpen und im Süden schneit es teils schon ab 800 Metern. Wer in Wien oder Salzburg wohnt, hat da noch Glück: Hier zeigt sich zumindest ab und zu die Sonne. Die Temperaturen machen bei eisigen 4 bis 10 Grad schlapp.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Sonnen-Sturm streifte die Erde

Polizei stellte illegale Böller in Wiener Zug sicher

Leichen von Mutter und Tochter in Kühltruhe

Volksoper als Maschinenraum des Grauens

Winter klopft jetzt an die Türe

Komplize von Facebook-Killer nach Österreich ausgeliefert

Dauerlärm im Nordbahnviertel: Bewohner am Limit

Geisterspiel: Nächste Nizza-Partie vor leeren Rängen

oe24.TV im August mit 32 Prozent Quoten-Plus (12–49 Jahre)

Frau in Asylheim verprügelt und eingesperrt