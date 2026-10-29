Mega-Ballnacht: Hauptstadtball St. Pölten

Am 9. Jänner 2027 verwandelt sich das VAZ in den glanzvollen Schauplatz für den St. Pöltner Hauptstadtball. Auf 10.000 Quadratmetern erwartet die Gäste eine festliche Ballnacht ohne Preiserhöhungen bei Tickets und Gastronomie.

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Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) blickt voller Vorfreude voraus: "Der Hauptstadtball ist eines der ersten Veranstaltungshighlights in jedem neuen Jahr für mich."

Kulinarische Verwöhnung

Organisator Michael Bachel ergänzt: "Unser Anspruch ist es, einen Ball zu organisieren, der alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ins VAZ lockt." Kulinarisch werden die Besucher von neun Top-Gastronomen verwöhnt, darunter exklusive Haubenküche vom Restaurant Figl. Zudem feiern zwei Evergreens ihr Comeback: "Für noch mehr Bewegung im ersten Stock haben wir uns entschlossen, den Stadtheurigen und das Bierpub wieder ins Programm zu heben", erklärt Projektleiter Thomas Baumgartner.

Bald wird wieder getanzt. © Josef Bollwein

Beeindruckende Tanzeinlagen und Tombola

Das Europaballett eröffnet den Abend temperamentvoll mit einem Tango, bevor die Debütantinnen und Debütanten der Tanzschule Schwebach – für die noch junge Paare gesucht werden – einziehen. Um Mitternacht begeistert das Ballett mit einer "Moonwalk"-Show zu Ehren von Michael Jackson. Auch das Publikum darf bei einem Crash-Tanzkurs und der Publikumsquadrille aktiv werden.

Das Programm wird durch vier Live-Bands, eine Disco, die Premiere des Hauptstadtweins "Leopold" sowie eine Tombola abgerundet. Ein Shuttlebus und ein Frühstück für den Heimweg sorgen für einen sicheren Abschluss.