Chancen für Betriebe
Bundesheer: 320 Millionen Euro für NÖ-Wirtschaft
Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betont dabei: "Es ist uns sehr wichtig, dass bei Beschaffungen möglichst viel Wertschöpfung im eigenen Land bleibt."
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NÖ-Militärkommandant Georg Härtinger untermauert dies mit Zahlen: "So werden allein für die Infrastruktur in den nächsten vier Jahren rund 320 Millionen Euro in Niederösterreich investiert."
Wachstumschancen und Innovation
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sieht darin großes Potenzial: "Die Investitionen eröffnen unseren Betrieben neue Wachstumschancen. Unser Ziel lautet: mehr Aufträge, Innovation und Wertschöpfung für Niederösterreich." Laut WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker ergeben sich breite Chancen für Bauwirtschaft und Industrie, wobei auch kleinere Unternehmen zum Zug kommen sollen. Für ihn ist entscheidend: "Jetzt gilt es, das Wissen zu den Beschaffungen bestmöglich zu nutzen und aus den Möglichkeiten konkrete Aufträge zu machen."
Unterstützt wird dieses Vorhaben durch die neu ins Leben gerufene Initiative "Wirtschaft & Sicherheit". Ecoplus-Prokurist Claus Zeppelzauer fasst zusammen: "Unser Ziel ist es, Niederösterreichs Unternehmen bestmöglich dabei zu unterstützen, die Chancen steigender Investitionen zu nutzen."
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