oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Chancen für Betriebe

Bundesheer: 320 Millionen Euro für NÖ-Wirtschaft

O
von
© NLK Khittl
Mit dem Aufbauplan 2032+ investiert das Bundesheer in Infrastruktur und Technologie. Um regionale Betriebe einzubinden, informierten Militärkommando NÖ, Wirtschaftskammer und ecoplus bei  "Wirtschaft.Bundesheer.Beschaffung" 470 Unternehmer über Auftragschancen.
OE24 auf Google bevorzugen

Ministerin Klaudia Tanner (ÖVP) betont dabei: "Es ist uns sehr wichtig, dass bei Beschaffungen möglichst viel Wertschöpfung im eigenen Land bleibt."

Auch interessant

Neustart auf Etage 10: Wiener Kult-Location hebt ab

Umfrage: Klare Mehrheit ist für "assistierten Suizid"

»Würde für euch sterben!« Arnautovics letzte Worte in der ÖFB-Kabine enthüllt

NÖ-Militärkommandant Georg Härtinger untermauert dies mit Zahlen: "So werden allein für die Infrastruktur in den nächsten vier Jahren rund 320 Millionen Euro in Niederösterreich investiert."

Wachstumschancen und Innovation

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sieht darin großes Potenzial: "Die Investitionen eröffnen unseren Betrieben neue Wachstumschancen. Unser Ziel lautet: mehr Aufträge, Innovation und Wertschöpfung für Niederösterreich." Laut WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker ergeben sich breite Chancen für Bauwirtschaft und Industrie, wobei auch kleinere Unternehmen zum Zug kommen sollen. Für ihn ist entscheidend: "Jetzt gilt es, das Wissen zu den Beschaffungen bestmöglich zu nutzen und aus den Möglichkeiten konkrete Aufträge zu machen."

Unterstützt wird dieses Vorhaben durch die neu ins Leben gerufene Initiative "Wirtschaft & Sicherheit". Ecoplus-Prokurist Claus Zeppelzauer fasst zusammen: "Unser Ziel ist es, Niederösterreichs Unternehmen bestmöglich dabei zu unterstützen, die Chancen steigender Investitionen zu nutzen."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Heer-Hubschrauber enttarnte Autoknacker

Buchinger wirft ÖVP "Ablenkungsmanöver" vor

Geld und Schmuck aus Tresor erbeutet: Räuber-Trio in Haft

Bursch (15) lieferte sich wilde Verfolgungsjagd mit Polizei

"Wunder!" Gregoritsch kämpft mit den Tränen

Komplize von Facebook-Killer nach Österreich ausgeliefert

F1: Norris gewinnt Heim-GP in Silverstone

Bundesheer: 320 Millionen Euro für NÖ-Wirtschaft

LH Mikl-Leitner trifft Purkersdorf-Chefin

Austro-Stars rocken "We Are The World"