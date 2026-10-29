LH Mikl-Leitner trifft Purkersdorf-Chefin

Die neue Bürgermeisterin von Purkersdorf, Jasmin Klemmer-Schlögl (SPÖ), die im Juli die Nachfolge von Stefan Steinbichler antrat, absolvierte kürzlich ihren Antrittsbesuch bei Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Landhaus.

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Im Fokus des Treffens stand der Wunsch nach einer engen Kooperation. Mikl-Leitner betonte: "Ich freue mich auf eine gute und konstruktive Zusammenarbeit. Denn mir geht es darum, über Parteigrenzen hinweg gemeinsam das Beste für die Menschen zu erreichen."

Sie wünschte der neuen Stadtchefin viel Erfolg für dieses Amt, das eine der "schönsten, aber auch verantwortungsvollsten Aufgaben" sei, da man den Bürgern nirgendwo näher stehe.

Freudiges Gespräch mit Vorgeschichte

Auch Klemmer-Schlögl zeigte sich sehr erfreut über das Gespräch: "Vielen Dank für den offenen, konstruktiven und wertschätzenden Austausch. Ich freue mich darauf, gemeinsam viel für Purkersdorf und die Menschen in unserer Stadt weiterzubringen."

Ein weiteres Thema des Treffens war die langjährige Verbundenheit zwischen Mikl-Leitner und der Familie Schlögl, insbesondere zum ehemaligen Innenminister und Purkersdorfer Bürgermeister Karl Schlögl. Über ihn sagte die Landeshauptfrau: "Ich habe an ihm immer seine Handschlagqualität und seine Integrität geschätzt."

Abschließend nutzte Bürgermeisterin Klemmer-Schlögl den Antrittsbesuch, um Mikl-Leitner zum Jubiläum "60 Jahre Stadterhebung Purkersdorf" im kommenden Jahr einzuladen.