NÖ: Vermisster von Suchhündin Gracy gefunden

Ein Abgängiger ist am Mittwochabend im Raum Königstetten (Bezirk Tulln) im Rahmen einer Suchaktion von einem Rotkreuz-Hund aufgespürt worden.

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"Gracy" entdeckte den 51-Jährigen, der seit den Mittagsstunden als vermisst galt, kurz vor 20.00 Uhr.

"Wir konnten den Mann in einer kleinen Hütte in einem Waldstück nahe Königstetten ausfindig machen", berichtete Rotkreuz-Suchhundeführer Sari. Der 51-Jährige wurde vorsorglich ins Spital gebracht.

Bei der Aktion waren Suchhundeteams von Rotem Kreuz NÖ, der Österreichischen Rettungshundebrigade, von Rettungshunde Niederösterreich, der Österreichischen Hundesportunion und vom Arbeiter-Samariter-Bund beteiligt. Auch ein Polizeihubschrauber stand im Einsatz.

Der Einsatz konnte erfolgreich abgeschlossen werden. © RK NÖ / L. Tesch

Ähnlicher Fall kurz davor

Erst Anfangs der Woche gab es auch schon eine große Suchaktion nach einem vermissten, dementen Senior. Dort konnte ebenfalls ein Rettungshund den Mann in einem unwegsamen Waldstück aufspüren. Auch hier kamen dieselben Vereine zum Einsatz.