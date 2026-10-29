NÖ: Fast 1 Mio. Euro für Brücken-Sanierung

Die Generalinstandsetzung der Brücke über die Große Erlauf im Zuge der Landesstraße B 28 bei Neubruck ist abgeschlossen. Dabei wurden 960.000 Euro investiert.

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Die 1973 errichtete Brücke wies aufgrund ihres Alters erhebliche Schäden auf, zudem entsprachen einzelne Bauteile nicht mehr den aktuellen technischen Standards.

Um die Verkehrssicherheit langfristig zu gewährleisten und weitere Schäden zu verhindern, wurde die Brücke vom NÖ Straßendienst umfassend saniert.

Stützweite von 39 Metern

Im Zuge der Bauarbeiten wurden bei der zweifeldrigen Brücke mit einer Stützweite von 39 Metern der Fahrbahnbelag, die Randbalken und die Brückenabdichtung erneuert. Darüber hinaus wurden ein neues Brückengeländer montiert und Betoninstandsetzungsmaßnahmen am Tragwerk durchgeführt. Zeitgleich wurde auch die Brücke über die B 25 im Zuge des Güterweges Lampelsberg nach demselben Schema instandgesetzt. Die Arbeiten an beiden Brücken wurden von der Firma Swietelsky zwischen Anfang Juni und Mitte Oktober 2026 durchgeführt.

Ein weiteres Sanierungsprojekt betrifft die Brücke über den Thorbachgraben im Zuge der B 25 bei Peutenburg. Die Arbeiten werden von der Brückenmeisterei Aschbach durchgeführt und sollen bis spätestens Mitte November abgeschlossen sein. Dafür sind rund 60.000 Euro vorgesehen.

Insgesamt investiert das Land Niederösterreich rund 960.000 Euro in die Instandsetzung der drei Brücken und trägt damit die gesamten Kosten. Der NÖ Straßendienst bedankt sich bei den Anrainerinnen und Anrainern sowie bei allen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern für ihr Verständnis während der Bauarbeiten.