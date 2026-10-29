Lkw-Lenker reißt Frau (62) und Baby (1) in den Tod

Es sind entsetzliche Szenen, die sich auf einem Friedhofweg in Hausen im Wiesental (Baden Württemberg) abgespielt haben. Ein unachtsamer Moment und zwei Leben wurden jäh ausgelöscht.

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Die Großmutter (62) war am Donnerstagvormittag mit dem kleinen Jungen im Kinderwagen unterwegs.

Jede Hilfe kam zu spät

Ein LKW-Fahrer (55) wollte mit seinem tonnenschweren Lastwagen rückwärts fahren. Der Fahrer übersah die Fußgänger allerdings. Der Lkw erfasste die ältere Dame und den Kinderwagen mit voller Wucht.

Wie die "Bild" berichtet, kam für beide Unfallopfer jede Hilfe zu spät. Die Frau und das Kind sollen sofort tot gewesen sein.

Warum der Lkw-Fahrer die Fußgängerin mit dem Kinderwagen übersah, ist bislang unklar. "Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an", so der Sprecher gegenüber der "Bild".