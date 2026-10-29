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Tragischer Unfall

Lkw-Lenker reißt Frau (62) und Baby (1) in den Tod

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Ein Polizeiabsperrband vor einem Einsatzfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht.
© APA/dpa/Patrick Seeger
Es sind entsetzliche Szenen, die sich auf einem Friedhofweg in Hausen im Wiesental (Baden Württemberg) abgespielt haben. Ein unachtsamer Moment und zwei Leben wurden jäh ausgelöscht.
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Die Großmutter (62) war am Donnerstagvormittag mit dem kleinen Jungen im Kinderwagen unterwegs.

Jede Hilfe kam zu spät

Ein LKW-Fahrer (55) wollte mit seinem tonnenschweren Lastwagen rückwärts fahren. Der Fahrer übersah die Fußgänger allerdings. Der Lkw erfasste die ältere Dame und den Kinderwagen mit voller Wucht.

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Wie die "Bild" berichtet, kam für beide Unfallopfer jede Hilfe zu spät. Die Frau und das Kind sollen sofort tot gewesen sein.

Warum der Lkw-Fahrer die Fußgängerin mit dem Kinderwagen übersah, ist bislang unklar. "Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an", so der Sprecher gegenüber der "Bild".

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