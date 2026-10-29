Tragischer Unfall
Lkw-Lenker reißt Frau (62) und Baby (1) in den Tod
Die Großmutter (62) war am Donnerstagvormittag mit dem kleinen Jungen im Kinderwagen unterwegs.
Jede Hilfe kam zu spät
Ein LKW-Fahrer (55) wollte mit seinem tonnenschweren Lastwagen rückwärts fahren. Der Fahrer übersah die Fußgänger allerdings. Der Lkw erfasste die ältere Dame und den Kinderwagen mit voller Wucht.
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Wie die "Bild" berichtet, kam für beide Unfallopfer jede Hilfe zu spät. Die Frau und das Kind sollen sofort tot gewesen sein.
Warum der Lkw-Fahrer die Fußgängerin mit dem Kinderwagen übersah, ist bislang unklar. "Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an", so der Sprecher gegenüber der "Bild".
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