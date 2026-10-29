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Landtagssaal NÖ: Umbau geht ins Finale

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Im Landtagssaal.
© NLK/Buchhart
Der neue Landtagssaal nimmt Gestalt an: Die Baumeisterarbeiten gehen ins Finale, jetzt rückt auch die künftige Innenausstattung in den Fokus.
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Vor wenigen Tagen machten sich Landtagspräsident Karl Wilfing, der Zweite Präsident Gottfried Waldhäusl, die Dritte Präsidentin Elvira Schmidt sowie Vertreterinnen und Vertreter der Landtagsklubs ein Bild von den geplanten Gestaltungselementen.

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Anhand ausgestellter Muster konnten sie die neue Wandverkleidung, den Teppichboden und die künftigen Abgeordnetenbänke begutachten.

Modernerer Arbeitsplatz

"Mit dem Umbau machen wir den Landtagssaal barrierefrei, erneuern die technische Ausstattung und verbessern die Energieeffizienz. Dabei legen wir großen Wert auf Funktionalität, denn der erneuerte Saal soll den Abgeordneten wie bisher für mehrere Jahrzehnte als moderner Arbeitsplatz für ihre parlamentarische Tätigkeit dienen", betont Landtagspräsident Wilfing.

Christoph Reiter, Leiter der Abteilung Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (LAD3), stellte die Materialien vor und informierte über die aktuellen Baufortschritte. Damit wächst auch die Vorfreude auf die Wiedereröffnung: Im September 2027 soll der Landtagssaal wieder für die Sitzungen des Landtags zur Verfügung stehen. Bis dahin wird im Landhaus weiter intensiv gearbeitet.

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