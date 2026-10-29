Mann (63) verbrennt in den Trümmern seiner Hütte

Drama in Fürstenfeld: Bei einem Hüttenbrand ist Mittwochabend im oststeirischen Fürstenfeld mutmaßlich der 63-jährige Besitzer ums Leben gekommen.

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Schreckliche Tragödie am Mittwochabend im oststeirischen Fürstenfeld. Ein idyllisches Holzhäuschen verbrannte binnen Minuten.

Rätsel um die Leiche

Es ist gegen 18.30 Uhr, als Anwohner das tödliche Drama bemerken. Als die Einsatzkräfte eintrafen und die Flammen gelöscht hatten, wurde eine Leiche gefunden.

Ob es sich tatsächlich um den Besitzer handelt, wird noch geklärt, aber da dieser bisher nicht auffindbar ist, dürfte es sich um ihn handeln, hieß es am Donnerstag seitens der Polizei.

Das dürfte die Ursache sein

Der Leichnam wurde geborgen und die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion an.

Bei einem Hüttenbrand ist am Mittwoch, 28. Oktober 2026, im oststeirischen Fürstenfeld mutmaßlich der 63-jährige Besitzer ums Leben gekommen. © APA/BFV FÜRSTENFELD

Ermittler des Landeskriminalamts Steiermark und ein Sachverständiger der Landesstelle für Brandverhütung entdeckten, dass das Feuer im Bodenbereich der Hütte seinen Ausgang genommen hatte. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand durch einen technischen Defekt an einer stromführenden Leitung zustande kam", hieß es. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung konnten nicht festgestellt werden.