Schock: Meerjungfrau ertrinkt beinahe vor den Augen von Kindern

In einem gigantischen Aquarium eines Einkaufszentrums in Südarfike sorgt eine professionelle Schwimmlehrerin als Meerjungfrau für strahlende Kinderaugen. Doch kürzlich kam es zu einem beängstigenden Vorfall.

Noch rechtzeitig befreit

Die junge Südamerikanerin, die als Arielle durch das Wasser gleitet, geriet beim Auftauchen in Schwierigkeiten. Ihre Meerjungfrauenflosse verfing sich an einer künstlichen Koralle, und in Panik befreite sie sich gerade noch rechtzeitig.

Das dramatische Ereignis teilte sie auf TikTok mit: "Ich geriet etwas in Panik, aber dafür habe ich trainiert." Mit rascher Technik löste sie die Flosse und konnte unverzüglich auftauchen. Zum Glück blieb es ohne ernsthafte Verletzungen.

Die Meerjungfrau beruhigte ihre Fans: "Die Aktion sah gefährlicher aus, als sie war." Trotz des Vorfalls setzte sie die Arbeit im Aquarium sofort fort. Sie betonte, dass stets vier Meerjungfrauen aufeinander aufpassen und maximal zwei gleichzeitig im Wasser sind.

Die Botschaft: "Auch als professionelle Schwimmerin steht die Sicherheit immer an erster Stelle."