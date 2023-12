''Santa is fake'': Grinch vor Schule schüchtert Kinder ein

Ein Vater griff sogar ein und entzog ihm das provokante Schild.

Eine grüne Gestalt in Form eines Grinchs in Amarillo, Texas, versetzte die Eltern der Sleepy Hollow Grundschule in Aufregung. Verkleidet als Grinch verkündete der selbsternannte Pastor David Harold Grisham, dass Santa eine Lüge sei und betonte: "Jesus ist real". Die Eltern sind entsetzt, da ihre Kinder nur einen Monat vor dem Fest die Wahrheit erfahren mussten.

Aufregung um Pastor

Grisham, Mitglied einer "spirituellen Kriegsführungsspezialeinheit", verteidigt seine Mission, das Evangelium zu verbreiten. Er erklärt: "Ich bringe die Botschaft zu denen, die keine Kirche betreten wollen." Doch viele Eltern sind empört und konfrontierten ihn bereits. Ein Vater griff sogar ein und entzog ihm das provokante Schild.





Die Polizei wurde gerufen, doch Grisham blieb unbehelligt, da er sich außerhalb des Schulgeländes aufhielt. Die Schulleitung betont, er sei "nicht eingeladen und unerwünscht". In einem Facebook-Beitrag verteidigte Grisham seinen Vorstoß und kritisierte die Gesellschaft dafür, "eine Lüge zu schützen".



Die Eltern sind verärgert, da sie nun ihren Kindern erklären müssen, dass der Weihnachtsmann nicht real ist, sondern Jesus' Geburt der wahre Grund für das Fest ist. Grisham ignoriert dabei historische Fakten über den Ursprung des Weihnachtsmanns, der auf dem heiligen Nikolaus basiert