Porno-Megastar: ''Diese Szenen drehte ich am liebsten''

Pikantes Geständnis eines Mega-Pornostars. Diese Szenen drehte sie am liebsten, weil sie ''mehr Kontrolle hatte''.

Lisa Ann Corpora, die mit 18 Jahren als Tänzerin in die Unterhaltungsindustrie für Erwachsene einstieg, spielte mit zunehmendem Alter MILF-Rollen, die sie absolut liebte. "Der Begriff MILF kam ungefähr zur gleichen Zeit wie 'Desperate Housewives' auf, als es superheiß war, die Hausfrau mit dem Gärtner zu sehen", sagte Corpora gegenüber news.com.au, während sie letzte Woche in Melbourne auf der Sexpo war.

Pikantes Geständnis

"Es war normal. Es war lustig. Es war süß. Aber es war auch eine Möglichkeit, unsere Karrieren zu verlängern. Wir wussten nicht, ob es ab einem bestimmten Alter noch Arbeit für uns geben würde."

Sie sagte, das "Schöne" an der Rolle einer MILF sei, dass die Szenen viel weniger grafisch und intensiv seien als in der Erwachsenenunterhaltung üblich. "Die MILF hat die Kontrolle. Ich denke, dass viele Frauen, die in der Branche älter werden, genau das wollen", sagte sie. "Ich liebe den MILF-Stil, denn das war genau mein Stil", sagte sie.