× Feuerwehr rettet bewusstlosen Mann aus brennender Wohnung

Am Samstagabend kam es in Oberndorf an der Melk zu dramatischen Szenen nachdem in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen war.

Zwei Personen sind bei einem Wohnungsbrand am Samstagabend in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) verletzt worden. Eine Nachbarin hatte Rauch bemerkt, eine 56-Jährige im Garten liegend gesehen und die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr rettete einen 57-Jährigen aus dem Schlafzimmer und löschte die Flammen. Das Ehepaar wurde ins Spital Scheibbs gebracht. Ermittlungen zur Brandursache waren im Gange, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Sonntag auf Anfrage. © DOKU NÖ × 60 Florianis im Einsatz Kurz nach 17 Uhr war bei der Bezirksalarmzentrale Amstetten ein Notruf eingegangen, berichtete die Feuerwehr. Rund 60 Mitglieder rückten aus. Unter Atemschutz drangen die Einsatzkräfte in die verrauchte Wohnung im Erdgeschoß vor. Bei der Türöffnung flüchtete ein Hund ins Freie. Im Schlafzimmer wurde ein Mann bewusstlos aufgefunden und in Sicherheit gebracht. Der 57-Jährige und seine Frau wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe keine, sagte Baumschlager. © Doku NÖ × Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen. Erhebungen zur Ursache werden vom Bezirksbrandermittler gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich durchgeführt.