Paukenschlag: EZB-Chefin tritt zurück!

EZB-Präsidentin Lagarde tritt am 7. Februar 2027 zurück.

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EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird vorzeitig abtreten. Die Europäische Zentralbank gab am Donnerstag bekannt, dass die Französin am 7. Februar 2027 zurücktreten werde.

Lagarde führt die Notenbank seit dem 1. November 2019, ihre achtjährige Amtszeit wäre regulär Ende Oktober 2027 ausgelaufen.

Seit längerem hatte es Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt der 70-Jährigen und einen Wechsel zum Weltwirtschaftsforum gegeben. Lagardes Rückzug gibt den europäischen Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit, noch vor den französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr über die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. Als Favoriten für den Posten gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.