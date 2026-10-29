Christine Lagarde
Paukenschlag: EZB-Chefin tritt zurück!
EZB-Präsidentin Christine Lagarde wird vorzeitig abtreten. Die Europäische Zentralbank gab am Donnerstag bekannt, dass die Französin am 7. Februar 2027 zurücktreten werde.
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Lagarde führt die Notenbank seit dem 1. November 2019, ihre achtjährige Amtszeit wäre regulär Ende Oktober 2027 ausgelaufen.
Seit längerem hatte es Spekulationen über einen vorzeitigen Rücktritt der 70-Jährigen und einen Wechsel zum Weltwirtschaftsforum gegeben. Lagardes Rückzug gibt den europäischen Staats- und Regierungschefs die Möglichkeit, noch vor den französischen Präsidentschaftswahlen im Frühjahr über die Nachfolge an der EZB-Spitze zu bestimmen. Als Favoriten für den Posten gelten der Niederländer Klaas Knot und der Spanier Pablo Hernandez de Cos.
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