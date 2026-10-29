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In Bosnien

Militär-Hubschrauber kracht zu Boden: Drei Tote

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Beim Absturz eines italienischen Militärhubschraubers in Bosnien und Herzegowina sind nach Angaben des Bürgermeisters der Stadt Brčko drei Menschen ums Leben gekommen.
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Zwölf weitere Menschen seien verletzt worden, sagte Bürgermeister Siniša Milić der italienischen Nachrichtenagentur ANSA. Zur Nationalität der Betroffenen machte er zunächst keine Angaben.

Alle Verletzten und Toten seien in einem Krankenhaus in Brčko versorgt worden, sagte Milić. Das medizinische Personal sei in erhöhter Alarmbereitschaft. Der Hubschrauber vom Typ CH-47 war im Rahmen der EU-Militärmission EUFOR Althea in Bosnien und Herzegowina unterwegs. Er stürzte aus bisher ungeklärter Ursache nahe dem Ort Gorica im Bezirk Brčko ab, unweit der Grenze zu Serbien. Rettungskräfte rückten unmittelbar nach dem Unglück aus.

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Die EU-Mission bestätigte einen Vorfall mit dem Absturz eines Fluggeräts im Rahmen eines routinemäßigen Einsatzes. Die Staatsangehörigkeit der drei Menschen an Board war zunächst unklar.

Auch das italienische Verteidigungsministerium erklärte, dass derzeit noch keine weiteren Angaben gemacht werden könnten. Zunächst müssten genauere Informationen vorliegen, insbesondere zum Gesundheitszustand der beteiligten Einsatzkräfte.

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