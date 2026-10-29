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Knalleffekt

US Army: Ranghöchster Stratege gefeuert

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Ein US-Soldat in Uniform und Barett steht vor einer Gruppe weiterer Soldaten.
© AP/Sgt. Timothy Jackson
Knalleffekt: Generalleutnant Brett Sylvia der ranghöchste Stratege der US-Armee und im Generalstab zuständig für Planungs- und Politikfragen, wurde überraschend von seinem Posten entlassen
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Offiziell hat das Pentagon die Entlassung bisher nicht begründet. Nach Informationen von CBS News steht Sylvia jedoch im Verdacht, geheime Informationen an die Presse weitergegeben zu haben.

Hegseth setzt "Säuberungswelle" fort

Er soll laut Medienberichten bei drei Lügendetektortests zu diesem Thema durchgefallen sein, woraufhin der Fall an das Justizministerium übergeben wurde. Zudem stand er schon länger im Visier des MAGA-Umfelds.

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Die Entlassung wurde von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth forciert. Sie reiht sich in eine umfassende "Säuberungswelle" ein, bei der Hegseth im Auftrag von Präsident Donald Trump bereits Dutzende hochrangige Militärführer ausgetauscht oder in den Ruhestand gedrängt hat.

Sylvias abrupter Abgang erfolgt inmitten massiver Spekulationen über bevorstehende, intensive US-Militärschläge gegen den Iran unmittelbar nach den anstehenden Kongresswahlen.

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