EU blockiert Social Media-Verbot in Österreich

Social-Media-Verbot - Österreichs Entwurf vorerst auf Eis gelegt.

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Das geplante österreichische Social-Media-Verbot für Kinder unter 14 Jahren verzögert sich. Die EU-Kommission blockiert die nationale Regelung vorerst für mindestens ein Jahr.

Eigentlich sollte die österreichische Regelung im Jahr 2027 in Kraft treten. Die Bundesregierung wollte die Altersgrenze im Nationalrat beschließen, sobald das grüne Licht der EU-Kommission vorliegt, mit dem bis Ende Oktober gerechnet wurde. Am Donnerstag wäre die Notifizierungs- und Stillhaltefrist für den Gesetzesentwurf abgelaufen. Am Mittwoch teilte die EU-Kommission jedoch mit, dass der nationale Vorstoß noch warten muss, da eine EU-weit harmonisierte Regelung angestrebt wird.

Die österreichische Bundesregierung hatte sich im Juli auf ein Verbot für Kinder unter 14 Jahren verständigt. Das Gesetz zielt auf die Sperre von Plattformen ab, die eine "suchtfördernde Funktion" verwenden. Ende Juli wurde der Entwurf zur Notifizierung nach Brüssel übermittelt, wo man im Vizekanzleramt mit einer zeitnahen Freigabe rechnete.

EU plant eigene strengere Regeln

Im September kündigte die EU-Kommission einen eigenen Vorschlag an. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte, dass soziale Netzwerke für Kinder bis 13 Jahre komplett verboten werden sollen. Ein eigenes Nutzerkonto soll erst ab 15 Jahren erlaubt sein. Für 13- bis 15-Jährige sind "Mini-Konten" über die Erziehungsberechtigten vorgesehen. Zudem sollen alle Online-Dienste wie Social Media, Videoplattformen, Online-Spiele oder KI-Begleiter Sicherheitsmaßnahmen für Unter-18-Jährige aufweisen.

Prüfung der Gesetzgebung in Wien

Da EU-Recht grundsätzlich Vorrang hat und der Entwurf der Kommission in Teilen strenger ist als die österreichische Variante, müssen die Vorschriften nun genau abgestimmt werden. Aus dem Büro von Vizekanzler Andreas Babler hieß es dazu bereits im September, man werde prüfen, wie der EU-Vorschlag mit dem österreichischen Entwurf zusammenspielt. Babler hob hervor, dass Österreich auf europäischer Ebene lange Druck gemacht habe und es gut sei, dass die EU tätig werde. Bis aus dem europäischen Gesetzgebungsverfahren geltendes Recht werde, könne allerdings noch einige Zeit vergehen.