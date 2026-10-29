Schicksal
Tragisch: 84-Jährige lebt seit einem Monat im Auto
Wohnraum ist in Mailand knapp. Darunter leiden besonders Studierende und ältere Menschen, für die Wohnungen kaum mehr bezahlbar sind. Das gilt auch für die 84-jährige Anna, die in der italienischen Metropole lebt. Ein Zuhause hat sie nicht mehr. Seit einem Monat lebt sie in ihrem Auto, berichtet Dentro la Notizia.
Tragischer Fall
Die ehemalige Lehrerin ist seit Jahrzehnten in Mailand zu Hause. Schon vor ein paar Monaten verlor sie ihre Wohnung und kam erst einmal bei Bekannten unter. Doch nach knapp sechs Monaten musste sie weiterziehen. Eine angemessene Unterkunft für die Seniorin ließ sich nicht auftreiben. So hatte sie keine andere Wahl: Sie schläft jetzt in ihrem Auto.
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Von der Tochter auf die Straße gesetzt?
Besonders schockierend: Anna erzählt, dass ihre Tochter die Wohnung verkauft hat. Das Geld, das sie dafür bekommen hat, hat sie für sich behalten - für die wohnungslose Anna gab es angeblich keinen Cent.
Den herausfordernden Lebensumständen begegnet die alte Dame dennoch mit einem Lächeln. "Ich möchte nicht weinen", sagt sie tapfer. Jetzt gibt es neue Hoffnung: Ein Verein hat sich ihrer angenommen und für sie eine Zwischenlösung in einem Hotel organisiert. Gemeinsam suchen sie jetzt nach einer Zweizimmerwohnung, die sich als WG eignet. So hat Anna Gesellschaft und kann sich die Miete teilen.
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