oe24
TV
E-Paper
Immo
Welt

Schicksal

Tragisch: 84-Jährige lebt seit einem Monat im Auto

O
von
© Getty Images
Die italienische Pensionistin hat ihre Wohnung verloren: "Ich möchte nicht weinen."
OE24 auf Google bevorzugen

Wohnraum ist in Mailand knapp. Darunter leiden besonders Studierende und ältere Menschen, für die Wohnungen kaum mehr bezahlbar sind. Das gilt auch für die 84-jährige Anna, die in der italienischen Metropole lebt. Ein Zuhause hat sie nicht mehr. Seit einem Monat lebt sie in ihrem Auto, berichtet Dentro la Notizia.

Tragischer Fall

Die ehemalige Lehrerin ist seit Jahrzehnten in Mailand zu Hause. Schon vor ein paar Monaten verlor sie ihre Wohnung und kam erst einmal bei Bekannten unter. Doch nach knapp sechs Monaten musste sie weiterziehen. Eine angemessene Unterkunft für die Seniorin ließ sich nicht auftreiben. So hatte sie keine andere Wahl: Sie schläft jetzt in ihrem Auto.

Auch interessant

Neuer Zwergplanet im Sonnensystem entdeckt

Neujahrskonzert 2027 im Zeichen von Josef Strauss

Winter klopft jetzt an die Türe

Von der Tochter auf die Straße gesetzt?

Besonders schockierend: Anna erzählt, dass ihre Tochter die Wohnung verkauft hat. Das Geld, das sie dafür bekommen hat, hat sie für sich behalten - für die wohnungslose Anna gab es angeblich keinen Cent.

Den herausfordernden Lebensumständen begegnet die alte Dame dennoch mit einem Lächeln. "Ich möchte nicht weinen", sagt sie tapfer. Jetzt gibt es neue Hoffnung: Ein Verein hat sich ihrer angenommen und für sie eine Zwischenlösung in einem Hotel organisiert. Gemeinsam suchen sie jetzt nach einer Zweizimmerwohnung, die sich als WG eignet. So hat Anna Gesellschaft und kann sich die Miete teilen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Spinnen-Schlaf: REM-Phase wie bei einem Menschen

Belgischer Chocolatier baut den Joker aus Schokolade nach

Weiteres ''UFO'' über Kanada abgeschossen

Gucci-Villa wird geleert: Schätze zum Flohmarkt-Preis

Robin Lumsden im Interview

Riesiger Hype um Fotodienst Pinterest

Marcel Hirscher im Interview mit oe24

Tragisch: 84-Jährige lebt seit einem Monat im Auto

So wird Maggi wirklich gemacht

Sex mit 15-Jähriger: Wiener seit 915 Tagen in US-Haft