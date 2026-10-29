Gucci-Villa wird geleert: Schätze zum Flohmarkt-Preis

Unglaublich: Lkw-Ladungen voller Luxusgegenstände landen im Second-Hand-Laden.

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Schon vor Längerem landete die 1951 von Aldo Gucci erbaute Villa in der Via della Camilluccia auf einer Immobilien-Plattform. Das Schmuckstück mit 2.000 Quadratmeter Wohnfläche auf vier Stockwerken ist nicht nur ein architektonisches Juwel, es ist auch mit wertvollem Interieur vollgeräumt. Dazu finden sich darin Designer-Kleidungsstücke und sogar ein Vintage-Hundehalsband.

Villa geräumt

Bevor neue Besitzer das imposante Anwesen, das von einem riesigen Park umgeben ist, beziehen können, muss sie leergeräumt werden. Das geschieht jetzt, wie die Zeitung La Repubblica berichtet. Man könnte glauben, dass solche Sammlergegenstände versteigert werden. Das ist aber weit gefehlt: Sie landen im Second-Hand-Lad

Luxus-Schnäppchen

So kann man in einem Shop in der Viale Somalia unglaubliche Schnäppchen machen. Ein Bilderrahmen ging beispielsweise für 67 Euro über den Ladentisch, für einen Nachttisch aus Holz gab es 112 Euro.

Laut Secret Roma landen ganze Lkw-Ladungen voller Möbel, Kleidungsstücke, Geschirr und sogar Vintage-Taschen in dem Geschäft.

Der Verkäufer hinter den Flohmarktwaren ist übrigens kein Geringerer als Alessandro Gucci. Der erhält natürlich seinen Anteil, den der Laden arbeitet auf Kommissionsbasis.