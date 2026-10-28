Belgischer Chocolatier baut den Joker aus Schokolade nach

Rechtzeitig zu Halloween entstand ein schokoladiges Kunstwerk, an dem jedes Detail stimmt.

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Dass Heath Ledger in der Batman-Verfilmung "The Dark Knight" als irrer Joker brillierte, ist fast 20 Jahre her: Der Blockbuster kam im Juli 2008 in die Kinos. Ledger erlebte die Veröffentlichung nicht mehr. Er ist am 22. Jänner 2008 gestorben. Bis heute ist seine Darstellung des Bösewichts aber legendär und zählt jedes Jahr zu den beliebtesten Halloween-Kostümen.

The Joker aus Schokolade

Rechtzeitig vor Halloween hat der belgische Chocolatier Stijn Vandenbouhede (26) jetzt in stundenlanger Arbeit eine Joker-Figur nachgebaut, natürlich aus köstlicher Schokolade.

Liebevolle Detail-Arbeit

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In die Nachbildung von Heath Ledgers The Joker sind viele Stunden Arbeit geflossen: Er hat etwa eine Woche daran gearbeitet. Urlaub hat der junge Mann sich für dieses Kunstwerk nicht genommen - er opferte für die originalgetreue Nachbildung seine Freizeit.

"Sein Gesicht war besonders schwer zu formen", gab er in der belgischen Zeitung Nieuwsblad zu. Alleine die Haare musste er sechsmal von vorne anfangen, weil sie nicht perfekt waren. Am Ende hat er es aber geschafft und jedes Detail inklusive der Narben Stijns seinen Vorstellungen.

Unverkäuflich und nicht zum Verzehr gedacht

So verlockend es scheint, ein Stück vom Joker zu kosten: Er besteht zwar aus Schokolade, ist aber nur zum Anschauen da. Auch verkäuflich ist dieses Meisterwerk der Schokoladenkunst nicht. Allein die verwendete Schokolade ist ein paar hundert Euro wert, so der Chocolatier. Dazu kommt noch die Arbeitszeit, die in die Anfertigung der Skulptur geflossen ist.