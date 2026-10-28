Auto fing während der Fahrt Feuer

Der Lenker (71) konnte sich noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug retten und blieb unverletzt.

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Kärnten. Zu den brenzligen Szenen kam es am Dienstagnachmittag im Bezirk Wolfsberg.

Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg fuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger auf der Obdacher Straße (B78) von Wolfsberg in Richtung Reichenfels. Der Lenker musste im Gemeindegebiet von Bad St. Leonhard in einem Baustellenbereich vor einer Ampel anhalten. Dabei stellte er fest, dass Rauchschwaden aus dem Motorraum aufstiegen.

Zeuge konnte Feuer eindämmen

Der Pensionist konnte sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Auto retten. Ein aufmerksamer Autofahrer hielt sofort an und konnte den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen.

Motorraum fing plötzlich Feuer. © FF Reichenfels – St. Peter

Die alarmierte Feuerwehr rückte sofort mit 22 Einsatzkräften aus. "Durch die Feuerwehr wurde der Brand vollständig abgelöscht, um einen sicheren Abtransport des Fahrzeugs zu gewährleisten", so die freiwillige Feuerwehr Reichenfels-St. Peter. Es wurde niemand verletzt.