Motorbrand
Auto fing während der Fahrt Feuer
Kärnten. Zu den brenzligen Szenen kam es am Dienstagnachmittag im Bezirk Wolfsberg.
Ein 71-Jähriger aus dem Bezirk Wolfsberg fuhr gegen 17.00 Uhr mit seinem Auto samt Anhänger auf der Obdacher Straße (B78) von Wolfsberg in Richtung Reichenfels. Der Lenker musste im Gemeindegebiet von Bad St. Leonhard in einem Baustellenbereich vor einer Ampel anhalten. Dabei stellte er fest, dass Rauchschwaden aus dem Motorraum aufstiegen.
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Zeuge konnte Feuer eindämmen
Der Pensionist konnte sich noch rechtzeitig aus dem brennenden Auto retten. Ein aufmerksamer Autofahrer hielt sofort an und konnte den Brand mit einem Feuerlöscher eindämmen.
Die alarmierte Feuerwehr rückte sofort mit 22 Einsatzkräften aus. "Durch die Feuerwehr wurde der Brand vollständig abgelöscht, um einen sicheren Abtransport des Fahrzeugs zu gewährleisten", so die freiwillige Feuerwehr Reichenfels-St. Peter. Es wurde niemand verletzt.
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