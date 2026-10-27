Immer mehr Kranke im Herbst

Viren-Herbst schickt mehr als eine Viertelmillion ins Krankenbett.

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Egal wo, ob in den Öffis oder am Arbeitsplatz: Überall hustet und schnupft gerade Österreich. Viele melden sich jetzt auch wieder krank: Die herbstliche Virus-Welle rollt an. Wie aktuelle Zahlen der ÖGK für oe24 zeigen, sind bereits 260.689 ÖGK-Versicherte im Krankenstand (Kalenderwoche 43). Die Versicherten anderer SV-Träger sind in diesen Zahlen noch gar nicht enthalten.

Hochgerechnet dürfte es fast eine halbe Million im Land geben, die gerade nicht auf der Höhe sind. Der Virenherbst zieht durch das Land. Und es erwischt wirklich viele.

In ganz Österreich sind von den 260.689 ÖGK-Versicherten im Krankenstand die meisten an einem grippalen Infekt erkrankt (rund 60.000).

Rund 800 leiden an Influenza.

COVID-19 gilt seit dem 1. Juli 2023 nicht mehr als meldepflichtige Erkrankung und wird nicht mehr unbedingt getestet. Hier gibt es aber dennoch rund 400 getestete Fälle.

Am meisten Kranke in der Hauptstadt Wien

Am meisten Betroffene gibt es in Wien mit rund 71.000 im Krankenstand. In Niederösterreichsind es 45.431 Fälle und in Oberösterreich etwas mehr mit rund 46.600 Fällen.

Erstaunlich bei den Covid-Zahlen ist, dass ein Drittel (157) aller Fälle auf Wien entfällt. Bei Influenza entfallen sogar mehr fast die Hälfte (377) auf Wien. Bei den grippalen Infekten gibt es dagegen eine mehr ausgewogene Verteilung über die Bundesländer hinweg.

Impfung

Frau mit Wärmeflasche zuhause. © Getty Images

Ende Oktober startet traditionell die Impf-Saison für Influenza A – allerdings gab es heuer Lieferprobleme. Mehr als 800.000 Dosen fehlten. Jetzt kommen diese endlich an.