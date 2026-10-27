Sparmaßnahme: Billig-Fluglinie lässt Gepäck zurück

Ein Flug von Italien nach Deutschland endete für zahlreiche Reisende in einer herben Enttäuschung am Gepäckband.

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Bei einer Easyjet-Verbindung von Neapel nach Berlin blieben sämtliche aufgegebenen Gepäckstücke am Abflughafen zurück, weil das Flugzeug aufgrund von Treibstoffengpässen zu schwer für den Flug war. Der betroffene Flug EJU5054 startete am Donnerstag vergangener Woche in Neapel mit Ziel Berlin Brandenburg. Gegen 23.19 Uhr setzte die Maschine planmäßig am Terminal des BER auf. Für die Fluggäste schien zunächst alles reibungslos verlaufen zu sein, doch im Ankunftsbereich folgte das böse Erwachen.

Am Gepäckförderband warteten die Passagiere vergeblich auf ihre Koffer und Taschen. Auf den Monitoren der Gepäckausgabe erschien nach einiger Zeit bereits der Status "completed" – was signalisierte, dass die Entladung eigentlich abgeschlossen sein sollte. Vom Gepäck der Reisenden fehlte jedoch jede Spur. Erst nach rund einer Viertelstunde des Wartens erfuhren die Betroffenen, dass der Frachtraum der Maschine während des gesamten Fluges komplett leer geblieben war.

Streik in Italien führte zu Kerosinmangel

Ein Sprecher der Fluggesellschaft Easyjet bestätigte den Vorfall gegenüber Medien. Grund für die drastische Maßnahme war eine akute Gewichtsbeschränkung, die durch Probleme bei der Treibstoffversorgung verursacht wurde. Vor Ort in Neapel hatte ein Streik zu spürbaren Engpässen bei der Betankung geführt.

Der Flieger hob ohne Gepäck ab. © Getty Images

Um die vorgeschriebenen Sicherheitsreserven und gesetzlichen Treibstoffvorgaben einzuhalten, durfte die Maschine ein bestimmtes Gesamtgewicht beim Abflug nicht überschreiten. Die Airline entschied sich daraufhin dafür, alle Passagiere zu befördern, das gesamte aufgegebene Gepäck jedoch vollständig in Italien zurückzulassen.

QR-Code statt Informationen

Besonders verärgert zeigten sich viele Betroffene über den Umgang der Fluggesellschaft vor Ort am Flughafen in Berlin. Statt einer persönlichen Betreuung erhielten die wartenden Reisenden lediglich Informationszettel mit einem QR-Code. Über diesen sollten die Fluggäste den Verlust ihrer Koffer im Internet erfassen. Vor allem ältere Urlauber ohne Smartphone oder mit geringen digitalen Kenntnissen stellte diese Praxis vor spürbare Hürden.

Die zurückgelassenen Gepäckstücke wurden nach Angaben von Easyjet in den darauffolgenden Tagen auf dem Luftweg nach Berlin transportiert. Ein externer Bodendienstleister am BER übernahm die Zuordnung und Organisation der Zustellung an die Heimatadressen der Kunden.